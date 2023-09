칭하이의 건강한 생태계, 생태계 보전 노력의 '모범 사례'

베이징 2023년 9월 20일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- {China Daily 보도 내용}

'지구의 세 번째 극'으로 불리는 '칭하이-티베트 고원(Qinghai-Tibet Plateau)' 지대에 위치한 칭하이성은 아시아는 물론이고 더 넓은 세계의 생태 안보를 위한 핵심 장벽 역할을 해왔다. 지난 10년간의 노력 끝에 칭하이성은 생태 문명을 건설하고 인간과 자연이 조화롭게 공존하는 모델로 부상했다.



Chumar River of the northern source of the Yangtze River, which is located in the Three-River-Source National Park.