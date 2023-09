WGC2023, '베이징 선언'과 세계 최초 '지열 산업 표준' 발표

베이징 2023년 9월 20일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- China Petrochemical Corporation (Sinopec Group)[ https://en.prnasia.com/releases/apac/world-geothermal-congress-2023-opens-in-beijing-pushing-forward-ecological-development-strategies-to-build-a-greener-future-418823.shtml ]이 주최한 제7회 세계지열총회(WGC2023)[https://www.wgc2023.com/wgc2023/en/ ]가 중국 베이징에서 열린 폐막식에서 세계 최초의 '지열 산업 표준'과 '베이징 선언(Beijing Declaration)'을 공식 발표했다.



