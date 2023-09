인도 오디샤주, '2023 아시안게임'서 세계 무대로 도약 준비

-- 오디샤주 KITT & KISS 출신 학생 대표 14명 국가대표로 아시안게임에 출전

부바네스와르, 인도, 2023년 9월 20일 /PRNewswire/ -- 인도 동부 오디샤주 주도인 부바네스와르에 소재한 명문 대학인 KIIT 대학과 KISS 사회교육기관(이하 'KIT & KISS) 출신의 우수 학생 선수 14명이 9월 23일부터 10월 8일까지 중국 항저우에서 열리는 '2023 아시안게임'에 인도 국가 대표로 출전할 준비를 끝마쳤다. 이 영재 선수들은 탁월한 재능으로 전 세계인의 관심을 한 몸에 받을 것으로 기대된다.

Founder of KIIT & KISS Dr Achyuta Samanta addressing media about the successful student-athletes heading for Asian Games 2023. He is flanked by DG Sports, KIIT & KISS Dr Gaganendu Dash and Advisor KISS Sports Upendra Kumar Mohanty.