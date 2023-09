Xinhua Silk Road: '조정의 수도' 선양, 2023 중국조정발전지수 발표

베이징, 중국 2023년 9월 19일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 지난 화요일, 중국 동북부 랴오닝성의 성도 선양에서 2023 중국(선양)조정발전지수(China (Shenyang) Rowing Development Index)를 발표했다. 선양의 조정 발전 정도를 보여주는 동시에 '조정 수도'로 우뚝 선 선양시의 브랜드 이미지를 세계에 널리 알리는 지표다.



중국 선양은 최근 몇 년간 조정 경기를 개최하며 탄탄한 성장 동력을 확보했다. 대회 체계를 발 빠르게 수립하고 출전 선수가 해마다 늘면서 초기부터 브랜드 파워를 입증한 것은 물론, 대회 유치를 통해 산업 발전을 가속화했다.

선양시는 최고의 경기 트랙 구축, 가장 성대한 조정 경기 개최, 조정을 위한 최적의 환경 조성 등 당초 목표한 바를 모두 이뤄냈다고 선양시체육국(Shenyang Sports Bureau)의 Song Li 국장이 밝혔다.

현재 선양시는 10킬로미터에 달하는 수상 스포츠 체험 산업벨트 구축에 박차를 가하고 있다. 이를 통해 훈허강(Hunhe River) 유역 도심 지역이 총체적 영향을 받게 된다. 수상 스포츠 시설을 효과적으로 제공하기 위해 추진되는 이번 사업은 프로 조정 경기를 위한 기반 시설을 대폭 개선하고 환경 친화적인 조정 테마파크 조성에 이바지할 전망이다.

지난 6년 연속으로 선양국제오픈조정대회(Shenyang International Open Regatta)를 개최하며 국제 스포츠 교류와 협력의 장을 마련한 선양시는 도시 발전의 신성장동력도 함께 얻었다.

과거 중국 산업 발전의 중추에서 이제 활력과 매력 넘치는 '조정 수도'로 거듭난 선양의 브랜드 이미지는 새로운 변신과 재도약에 보이지 않는 밑거름 역할을 톡톡히 할 것이라고 중국 사회과학원 도시경쟁력연구센터(City and Competitiveness Research Center of Chinese Academy of Social Sciences)의 Liu Yanping이 설명했다.

한편 중국사회관리과학 체육관리위원회(Sports Management Committee of China Society of Management Science)의 위원장이자 베이징체육대학(Beijing Sport University) 교수인 Bai Yufei는 향후 일반인과 프로 선수 및 기업의 선호도가 높아지고 조정에 관련된 체험, 경기, 산업, 나아가 문화까지 아우르는 조정 수도로 자리매김하면서 선양시의 브랜드 효과가 더욱 힘을 발휘할 것이라고 전망했다.

원본 링크: https://en.imsilkroad.com/p/336129.html