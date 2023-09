TGS2023 캡콤 온라인 프로그램 9월 21일 방영 결정

-- Capcom 타이틀의 최신 정보 공개

도쿄 2023년 9월 19일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 도쿄 게임쇼 2023이 9월 21일부터 9월 24일까지 진행된다.

Capcom은 도쿄 게임쇼의 온라인 프로그램의 일환으로 9월 21일에 「TGS2023 캡콤 온라인 프로그램」을 실시해, 당사의 최신 게임 정보를 제공할 예정이다. 또한 현재 TGS 2023을 기념해 다수의 Capcom 인기 게임 타이틀을 기간 한정으로 할인 판매하고 있다.



The Capcom Online Program for Tokyo Game Show 2023

- CAPCOM 신작 게임 타이틀의 다양한 업데이트 공개

「TGS2023 캡콤 온라인 프로그램」은 9월 21일(목) 오후 23시(한국 시간)에 Capcom과 도쿄 게임쇼의 공식 채널을 통해 전 세계에 방영될 예정이다(사전 녹화). 방송에서는 'Dragon's Dogma 2'의 게임 플레이 영상과 새로운 정보와 함께 본작의 매력을 이츠노 히데아키 디렉터가 직접 소개할 계획이다. 또한 '역전재판 456 오도로키 셀렉션'에 관련된 소식은 물론, 'Street Fighter 6', 'BIOHAZARD RE:4', 'Exoprimal' 등 최근에 발매된 타이틀에 관한 다양한 소식 또한 공개될 예정이니 놓치지 않기 바란다. 보다 자세한 정보는 Capcom의 TGS 공식 웹사이트에서 찾아볼 수 있다.

공식 사이트: https://www.capcom-games.com/tgs/ko-kr/

- TGS 2023 기념 Capcom 기간 한정 세일 진행 중

도쿄 게임쇼 출전을 기념해, 전세계 유저로부터 호평을 얻은 「BIOHAZARD RE:4」(34% 할인)와 'ROCKMAN EXE ADVANCED COLLECTION'(34% 할인)의 세일을, 각 타이틀 발매 이후 최초로 진행 중이다. 'Monster Hunter Rise: Sunbreak'(40% 할인), 'Dragon's Dogma: Dark Arisen'(84% 할인) 등, 다른 인기 Capcom 게임들도 Steam을 비롯한 여러 플랫폼에서 기간 한정으로 할인 판매하고 있다. Capcom의 인기 게임을 할인된 가격에 만나볼 수 있는 절호의 기회를 놓치지 않기 바란다.

※할인 상품과 세부 사항은 플랫폼과 지역에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 디지털 스토어를 참조해 주시기 바랍니다.

스팀 스토어 TGS 세일 페이지:https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/tgs

