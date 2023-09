블랙핑크 리사, ‘머니’ 안무 영상 9억뷰 넘었다

블랙핑크 리사 [YG엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 블랙핑크 리사의 ‘머니(MONEY)’ 안무 영상이 9억뷰를 돌파했다. 블랙핑크로는 통산 8번째 9억뷰 영상의 탄생이다.

19일 YG엔터테인먼트에 따르면 리사의 솔로곡 ‘머니(MONEY)’ 익스클루시브 퍼포먼스 비디오(Exclusive Performance Video)가 이날 오전 3시 25분경 유튜브 조회수 9억 회를 넘어섰다. 지난 2021년 9월 공개된 지 2년여 만이다.

리사의 안무 영상을 더해 블랙핑크는 유튜브에서 9억뷰 이상 영상을 총 8편 보유하게 됐다. 앞서 ‘뚜두뚜두’ (DDU-DU DDU-DU, 21억뷰), ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’ (18억뷰), ‘붐바야’ (16억뷰), ‘마지막처럼’ (13억뷰), ‘하우 유 라이크 댓(How You Like That)’ 뮤직 비디오 (12억뷰)와 안무 영상 (14억뷰), 제니 솔로곡 ‘솔로(SOLO)’ (9.5억뷰)가 같은 조회수를 달성했었다.

‘머니’는 세련된 힙합 사운드와 스웨그 넘치는 랩 가사가 특징인 곡이다. 리사의 첫 솔로 앨범 ‘라리사(LALISA)’의 수록곡으로 발매 한 달이 지난 시점에 세계 각국 주요 차트서 역주행하며 돌풍을 일으켰다.

총 66개국 아이튠즈 톱 송 차트 정상에 올랐고, 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 글로벌 차트에선 5위까지 상승했다. 이어 영국 오피셜 싱글 톱 100과 미국 빌보드 핫100 그리고 팝 에어플레이 차트에 각각 8주, 2주, 3주 연속 차트인하며 ‘K팝 여성 솔로 최초’ 타이틀을 거머쥐었다.

