Xinhua Silk Road: 하얼빈 홍창 소시지, 혁신&디지털 전환으로 재도약

베이징, 2023년 9월 18일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국 동북부에 위치한 하얼빈에서 캠핑을 한다면 잊지 말고 하얼빈 홍창(红肠) 소시지를 맛보길 추천한다. 혁신적인 서비스와 맛있는 음식이 넘쳐나는 세상에서도 하얼빈 특산품인 홍창 소시지가 어떻게 오랫동안 소비자의 입맛을 사로잡고 있는지 새삼 깨닫게 될 것이다.



Photo taken on July 15 shows roasted red sausages in Harbin, capital of Heilongjiang Province in northeast China. (Xinhua/Zhu Yue)