2023년 WGC2023, 베이징에서 개최

-- 더 청정한 미래를 구축하기 위한 친환경 개발 전략 추진을 목표로 World Geothermal Congress (WGC2023) 진행

베이징 2023년 9월 18일 /PRNewswire /-- China Petrochemical Corporation (Sinopec Group)이 주최한 제7회 World Geothermal Congress(WGC2023)가 베이징에 위치한 China National Convention Center에서 열렸다. '청정 지열, 녹색 지구(Clean Geothermal, Green Earth)'라는 주제로 진행된 이번 WGC2023은 중국이 최초로 개최한 지열 관련 국제 행사이다.



3일간 진행된 이번 행사에는 54개 국가 및 지역에서 1400명이 넘는 내빈이 참석했으며, 88개 포럼과 세미나가 역대 가장 많은 기업들이 참가한 가운데 기술 및 장비 전시와 함께 진행됐다. 3년마다 개최되는 이 회의는 업계, 학계, 금융, 정부, 비정부 기구 및 지역사회 지도자들이 모여 최근의 과학적 및 기술적 성과를 주제로 토론하고 지속 가능한 사회를 구축하기 위해 필요한 솔루션에 관해 협업하는 선도적 글로벌 플랫폼이다.

WGC2023은 전 세계 지열 개발의 최근 성과를 보여주는 'Report on the Progress of Global Geothermal Power Generation'과 'Geothermal Heating and Cooling Production, 2023 Worldwide Review' 보고서를 발표했다.

- 현재 31개국의 197개 지열 지대(geothermal field)에서 지열발전소가 가동 중이며, 전 세계 지열 발전 총 설비 용량은 16260MW에 달한다.

- 상업적으로 활용 가능한 열수 자원은 생산정(well)당 연간 평균 약 3MWh가 생산된다.

- 2022년 기준 전 세계 지열 냉난방 설비 용량은 173kWh로, 2020년 대비 60% 증가했으며, 그중 중국이 가장 큰 폭으로 증가했다.

- 2022년, 전 세계적으로 지열 에너지는 2020년 대비 44% 증가한 1476PJ(410TWh)가 사용되었으며, 그중 건물 내 지열 냉난방이 전체의 약 79%를 차지했다.

또한 중국은 지열 개발을 주제로 한 첫 국내 보고서인 'Report on High-Quality Development of Geothermal Industry in China'를 발표했다. 세계 총량의 약 6분의 1을 차지하며 개발 및 활용 잠재성이 큰 풍부한 지열 자원을 보유하고 있는 중국은 지열 직접 이용 부문에서 수년간 세계 1위 자리를 놓치지 않고 있다.

Sinopec은 중국에서 지열 에너지의 개발 및 활용을 선도하는 기업이다. 당사는 지열 자원 개발을 중점적으로 담당하는 실험실 1곳과 130건이 넘는 기술 특허를 보유하고 있다. Sinopec은 현재 중국 11개 성의 60개 도시에 지열 난방을 제공할 수 있는 능력을 갖추고 있으며, 22개 도시에서는 100만 제곱미터 이상에 달하는 지열 난방 용량을 보유하고 있다. 2023년 말까지 당사의 지열 난방 용량은 1억 제곱미터를 넘어설 것으로 예상된다.