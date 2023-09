‘HD현대 건조’ 세계 첫 메탄올 컨선 명명식…정기선 “탄소중립의 이정표”

머스크 발주한 2100TEU급 로라 머스크호

정기선 사장 “그린오션 실현 앞당길 것”

정기선(오른쪽 첫번째) HD현대 사장과 로버트 머스크 우글라(오른쪽 두번째) 머스크 의장, 우르줄라 폰데어라이엔(오른쪽 네번째) EU(유럽연합) 집행위원장이 덴마크 코펜하겐에서 열린 세계 첫 메탄올 추진 컨테이너 운반선 ‘로라 머스크호’ 명명식이 끝난 뒤 선실에서 기념촬영을 하고 있다. [머스크 제공]

[헤럴드경제=김은희 기자] HD현대는 지난 14일(현지시간) 덴마크 코펜하겐에서 세계 최초의 메탄올 추진 컨테이너 운반선 ‘로라 머스크호’(Laura Maersk)의 명명식이 열렸다고 17일 밝혔다.

현대미포조선이 건조한 로라 머스크호는 2100TEU(1TEU는 20피트 컨테이너 1대분)급으로 머스크가 HD현대에 발주한 19척의 메탄올 추진선 중 첫 번째다. 메탄올을 연료로 사용하는 전 세계 첫 번째 컨테이너 운반선이라는 점에서 의미가 크다.

메탄올은 LNG(액화천연가스)에 이어 주목받고 있는 차세대 선박 연료다. 앞서 머스크는 2040년 탄소중립 실현을 위한 첫 단계로 메탄올 추진선 도입을 발표한 바 있다.

로라 머스크호는 지난 7월 울산 현대미포조선에서 출발해 약 2개월, 총 2만1500㎞의 항해 끝에 이달 13일 코펜하겐에 도착했다. 머스크가 ‘해운의 새 시대를 연다’는 의미를 담아 명명식을 본사가 있는 덴마크에서 개최하기를 원한 것으로 전해진다.

머스크는 로라 머스크호의 선수와 선체에도 ‘탄소중립으로 가는 길(All the Way to Zero)’이라는 슬로건을 새겼다. 선박 이름은 머스크 창업주인 아놀드 피터 머스크 몰러의 아버지 피터 머스크 몰러가 구입한 첫 번째 증기선 로라호에서 땄다.

현대미포조선이 건조한 세계 최초 메탄올 추진 컨테이너선 ‘로라 머스크호’의 모습 [HD현대 제공]

이번 명명식에는 정기선 HD현대 사장과 선주사인 머스크의 로버트 머스크 우글라 의장, 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장 등이 직접 참석해 눈길을 끌었다.

정기선 사장은 명명식 하루 전인 13일 머스크 본사에서 로버트 머스크 우글라 의장과 만나 미래 협력 증진에 대해 의견을 나눴다. 그는 “로라 머스크호가 탄소중립을 위한 중요한 이정표가 될 것으로 확신한다”며 “혁신적이고 선도적인 기술개발로 그린오션의 실현을 앞당길 것”이라고 말했다.

정기선 사장은 최근 글로벌 선사와의 접점을 넓히며 국제전시회 등에 연이어 참석하는 등 조선·해운 시장의 친환경 신기술 요구에 대응하기 위해 보폭을 넓히고 있다.

실제 정 사장은 같은 날 오전 코펜하겐에 있는 만 에너지솔루션(MAN ES)의 R&D(연구개발) 설비를 참관하기도 했다. 그는 공동개발 중인 암모니아 추진 엔진 현황을 살폈고 비야네 폴다게르 대형엔진(2-Stroke) 사업대표와 협력방안을 논의했다.

HD현대 관계자는 “전 세계에서 가장 많은 총 43척의 메탄올 추진 컨테이너선을 수주했다”며 “암모니아 추진·운반선에 대한 기본 인증을 획득하고 LNG·수소 혼소엔진을 개발하는 등 차세대 친환경 선박 시장을 이끌고 있다”고 말했다.

