투모로우바이투게더, 아니타 협업 ‘백 포 모어’로 아이튠즈 33개 국가 1위

투모로우바이투게더 [빅히트뮤직 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 투모로우바이투게더(TXT)의 신곡 ‘백 포 모어(Back for More) (with Anitta)’가 흥행 청신호를 밝혔다.16일 빅히트뮤직에 따르면 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)가 지난 15일 발표한 아니타(Anitta)와의 협업곡 ‘백 포 모어 (with Anitta)’는 16일 오전 8시 기준 브라질, 칠레, 인도네시아, 멕시코, 스페인 등 전 세계 33개 국가/지역의 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트 1위에 올랐다.

뿐만 아니라 이 곡은 52개 국가/지역에서 10위권에 이름을 올렸고, 그 중 일본과 미국에선 각각 2위와 4위를 기록하며 최상위권에 안착했다.

뮤직비디오 역시 유튜브 월드와이드 트렌딩 정상에 이름을 올렸고, 한국과 브라질, 미국, 캐나다, 일본 등 여러 국가/지역에서 유튜브 ‘인기 급상승 음악’ 순위권에 자리했다.

투모로우바이투게더는 아니타와 함께 최근 최근 ‘2023 MTV 비디오 뮤직 어워드’를 통해 ‘백 포 모어 (with Anitta)’ ‘2023 MTV 비디오 뮤직 어워드’를 통해 처음 공개됐다. 이 시상식에서 투모로우바이투게더는 현재 글로벌 음악시장에서 가장 주목해야 할 아티스트를 가리는 ‘올해의 푸시 퍼포먼스(PUSH Performance of the Year)’ 부문에서 수상했다.

