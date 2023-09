MedAlliance, SELUTION DeNovo 임상시험 환자 모집 순항 중 지금까지 목표 모집 환자의 약 절반인 1660명 넘는 환자 등록

제네바 , 2023년 9월 15일 /PRNewswire/ -- MedAlliance는 획기적인 SELUTION DeNovo 관상동맥 무작위 대조 연구에 지금까지 1660명이 넘는 환자가 등록했다고 발표했다. 이로써 현재까지 모집 환자 수는 목표로 한 3326명의 절반을 달성했다. SELUTION DeNovo 연구는 새로운 시롤리무스(sirolimus) 약물방출풍선(Drug Eluting Ballon, DEB)을 사용한 치료 전략(SELUTION SLR)과 리무스(limus) 약물방출스텐트(DES)를 사용한 치료 전략을 비교하는 게 목적이다.

MedAlliance Announces Enrollment of over 1,660 Patients in Landmark SELUTION DeNovo Study