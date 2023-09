Hisense 100인치 U8K TV, CEDIA 2023서 Editor's Choices로 선정

칭다오, 중국 2023년 9월 15일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 글로벌 가전 기업인 Hisense는 자사의 100인치 U8K TV가 CEDIA 2023에서 Sound & Vision의 Editor's Pick CEDIA 2023, AVS Forum의 Best of CEDIA, Twice의 Best of Show CEDIA 2023 등에 선정되며 다수의 상을 수상했다고 발표했다.



Hisense 100-inch U8K Mini-LED TV.

CEDIA Expo는 북미 최대 규모의 전문 스마트 홈 및 AV 시장 박람회다. AI 기반 스마트 홈 기기, 재택근무 솔루션, 주거와 보안 시스템 및 기타 주거 기술 솔루션과 관련된 다양한 최신 제품과 기술이 이곳에서 공개된다.

Hisense는 올해 동종 제품 중 가장 큰 모델인 신형 100인치 U8K Mini LED TV를 포함해 ULED TV와 Laser TV 제품 풀라인업을 선보였다. 100인치 U8K는 Mini-LED 조명, 144Hz 디스플레이, 차세대 게이밍을 위한 기본 주사율을 특징으로 한다. 또한 끊김 없는 스트리밍을 위한 Wi-Fi6E와 스포츠 생중계 같은 4K 공중파 엔터테인먼트를 제공하는 차세대 TV가 함께 제공된다.

지난 1월 열린 CES 2023에서 성공적으로 데뷔한 Hisense의 하이엔드급 U8 시리즈 제품은 북미, 유럽, 중동, 호주, 남아프리카공화국 등 이미 여러 주요 시장에 출시한 상태다.

최대 1500니트의 밝기를 자랑하는 Mini-LED PRO 기술은 이전보다 더 섬세하면서도 명암비가 뛰어난 영상을 제공한다. 이와 함께 Quantum Dot Colour 기능은 극도로 정밀한 파장의 빛을 발산하며 TV가 10억 개 이상의 색조를 포착하고 표시할 수 있게 해준다.

Hisense U8 시리즈는 IMAX Enhanced, Dolby Vision, Filmmaker Mode 등의 기술을 통해 '사용자가 처한 상황별로 다른 혁신'이라는 콘셉트 아래 소비자에게 홈 시네마의 몰입감 넘치는 시각 및 청각적 경험을 선사하면서 누구나 원본의 고화질로 영화를 즐길 수 있게 해준다.

Hisense 소개

Hisense는 일류 글로벌 가전 및 소비자 가전 브랜드로 스마트 TV를 중심으로 멀티미디어와 가전제품 및 IT 지능형 정보 사업에 매진하고 있다. Hisense는 최근 빠른 성장세를 보이며 현재 160여 개 국가에 진출해 있다.

출처: Hisense