하이난성, 홍콩서 50억 위안 규모 역외채권 발행

하이커우, 중국 2023년 9월 15일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Hainan International Media Center(HIMC) 보도:

중국 최남단에 위치한 하이난성이 9월 13일 홍콩 특별행정구에서 50억 위안(미화 6억 8600만 달러) 규모의 역외채권(딤섬채권)을 발행했다. 이 채권은 Hong Kong Stock Exchange에 상장된다.

Hong Kong Quality Assurance Agency가 지급을 보증하는 새로운 하이난 채권은 지속가능한 개발을 위한 30억 위안 규모의 2년 만기 채권(표면금리 2.45%)과 생물다양성에 초점을 맞춘 10억 위안 규모의 3년 만기 '그린' 채권(표면금리 2.53%), 해양 관련 프로젝트를 위한 10억 위안 규모의 5년 만기 '블루' 채권(표면금리 2.70%) 등이다.

이번 채권 판매에 투자자들의 뜨거운 관심이 몰리면서 특수은행과 상업은행, 자산관리업체, 펀드 등 전 세계 여러 국가와 지역의 총 35개 계좌에서 주문이 확정됐고 총 주문 금액이 129억 위안(미화 17억 7000만 달러)까지 치솟으며 2.58 배나 초과 청약이 발생했다.



