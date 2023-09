인도 스타배우 Akshay Kumar, 흥행 기록과 사회적 편견에 도전

-- 인도의 성교육을 둘러싼 금기를 다룬 영화 '신은 유죄다 2(OMG 2)' 주연 맡아

뭄바이, 인도, 2023년 9월 13일 /PRNewswire/ -- 인도 최고의 슈퍼스타인 Akshay Kumar가 출연한 최신작 '신은 유죄다 2(Oh My God 2)'가 관객몰이에 성공하며 인도 영화계에 신선한 파장을 불러일으키고 있다. Wakaao Films가 제작을 담당한 '신은 유죄다 2'는 2013년 개봉한 1편의 후속작으로 이미 전 세계에서 2천만 달러가 넘는 흥행 수입을 거뒀다.

Indian Superstar Akshay Kumar Breaks Records As Well As Stigma In OMG 2; Film Tackles Taboo around Sex Education in India