Lotte New York Palace와 Lotte Hotel Seattle, 2023 최고 호텔 등극

-- K-호스피탈리티 서비스 선보이며 좋은 평가 받아

서울 2023년 9월 13일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 전 세계에 총 33개의 체인을 보유한 대한민국 대표 호텔 기업 Lotte Hotels & Resorts[https://www.lottehotel.com/global/en ]가 Forbes Travel Guide와 World's Best Awards 등 권위 있는 상을 통해 그 우수성을 인정받으며 전 세계의 주목을 받았다.



Lotte New York Palace

Lotte Hotels & Resorts의 서비스는 'K-호스피탈리티'의 핵심인 개인의 요구에 맞춘 따뜻하고 섬세한 관심과 요청하기 전에 먼저 배려하는 마음을 바탕에 둔 한국 고유의 문화에서 영감을 받았다.

맨해튼 중심부에 위치한 Lotte New York Palace[https://www.lottenypalace.com/ ]는 뉴욕시가 지정한 랜드마크이다. 전체 건물은 Villard Mansion과 Towers at Lotte New York Palace로 이루어져 있으며, 이 중 Towers at Lotte New York Palace는 '2023 Forbes Travel Guide'가 선정한 세계 유명 5성급 호텔에 이름을 올렸다.

Lotte New York Palace는 경쟁이 치열한 뉴욕 호텔 업계에서 단연 돋보이는 최고급 호텔로, 뉴욕에서는 보기 드물게 900여 개의 객실과 23개의 연회장, 회의실 등을 갖추고 있으며, 유엔 총회 기간에는 국제 외교의 장으로 활약하며 '제2의 유엔 본부'라는 별칭을 얻기도 했다.

올해 평가에서 Lotte New York Palace Hotel은 고객 서비스와 식음료 두 부문에서 탁월한 점수를 받았다. K-푸드 열풍에 발맞춰 소주를 기주로 만든 '서울풀(Seoul-ful)' 마티니를 선보이는 한편 고객을 대할 때 미소를 강조하는 등 한국식 환대를 접목한 고객 서비스가 주효했다.

한편 Lotte Hotel Seattle[https://www.lottehotelseattle.com/ ] 역시 세계적인 여행 월간지 'Travel+Leisure'가 주관하는 ' The World's Best Awards 2023'에서 1위로 선정되는 영예를 안았다.

Travel+Leisure는 매년 1,600만 명의 독자를 대상으로 설문조사를 진행하며, 호텔 부문에서는 객실, 부대시설, 위치, 서비스, 다이닝 경험 등을 종합적으로 평가하여 최고의 호텔과 리조트를 선정한다.

시애틀에 있는 세계 유명 호텔들을 제치고 가장 영예로운 자리인 1위를 차지한 Lotte Hotel Seattle은 엘리엇 베이의 아름다운 풍경을 조망할 수 있는 커다란 창문과 거울, 다양한 예술품으로 꾸며진 객실과 스위트룸의 고급스럽고 독창적인 인테리어 디자인, 천연 목재를 활용한 미적 감각이 어우러져 선사하는 독특한 매력으로 호평받았다. 또한 파이오니어 스퀘어, 파이크 플레이스 마켓과 같은 시애틀의 대표 관광 명소가 인접해 있어 훌륭한 입지와 접근성 측면에서도 높은 점수를 받았다.