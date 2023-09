세계 스포츠 무대에서 뛰어난 활약을 보이는 인도 청년들

-- 승마 선수 Nida AnjumChelat, 인도 출신의 체스 마스터 R. Praggnanandhaa에 이어 전도유망한 플레이어로 등장

뉴델리, 2023년 9월 12일 /PRNewswire/ -- R. Praggnanandhaa에 이어 Nida Anjum Chelat이 세계 스포츠 무대에서 인도의 성장하는 모습을 보여주는 또 다른 젊은 유망 주자로 자리매김했다. 젊은 기수 Nida Anjum은 최근 경기에서 우승하면서 인도인의 관심을 장거리 승마의 세계로 단번에 끌어모았다. 달과 태양 탐사 같은 과학 분야의 주목할 만한 발전과 마찬가지로 R. Praggnanandhaa와 Nida Anjum은 스포츠 분야에서 높아지는 인도의 성취도를 알리는 젊은 홍보대사로 떠오르고 있다. PUSH 360은 인도의 자부심인 Nida Anjum의 계약과 커뮤니케이션을 관리하고 있다.

First Indian young lady rider Nida Anjum Chelat with her companion horse Epsilonn Salou after completing theFEI Equestrian World Endurance Championship for Young riders and Juniors, Castelsagrat, France