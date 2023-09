세상을 바꾸는 디자인 (Design Change the World), 헤럴드디자인포럼이 ‘Design for Coexistence, 또 다른 시선 새로운 공존’이라는 주제로 모든 연사들을 직접 현장에 모시고, 13번째 문을 열고자 합니다. 앞으로의 디자인이 어떻게 시대와 발맞춰 나가야 할지에 대한 고민과 해석, 비전을 공유할 올해 헤럴드디자인포럼에 독자 여러분의 많은 관심과 성원 부탁드립니다. ▶관련기사 4면



▶ 주 제 : Design for Coexistence, 또 다른 시선 새로운 공존



▶ 일 시 : 2023년 9월 19일(화)



▶ 장 소 : 서울신라호텔 다이너스티홀



▶ 문 의 : 헤럴드포럼사무국

맞춤 정보