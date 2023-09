THE WHITELEY: 지역 최고의 아이콘으로 재탄생하다

런던, 2023년 9월 11일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 런던 최초의 백화점이 있던 하이드 파크에서 가까운 곳에 위치한 The Whitley는 10억 파운드 규모의 리노베이션을 진행 중이며, 이 건물은 Grade II로 등재될 예정일뿐만 아니라 퀸즈웨이 퍼레이드(Queensway Parade)를 활성화하여 세계적인 건축 전문가들 사이에서 회자되어 지역의 명성을 되찾게 될 것이다.



The Whiteley, External Facade

런던 최고의 주거 지역 및 호스피탈리티 명소가 될 퀸즈웨이의 전체 도시 블록 재개발에는 14개의 Six Senses 서비스 아파트를 포함한 139개의 독특한 주택과 영국 최초로 109개의 객실을 갖춘 Six Senses 호텔이 세심하게 선별된 서비스 및 편의시설과 함께 곧 들어서게 될 예정이다.

합작 투자 파트너인 MARK and CC Land와 함께 개발 중인 Finchatton은 이 역사적인 랜드마크의 첫 번째 아파트를 2023년 말에 완공할 예정이다.

이 건물의 복원은 업계에서 가장 재능 있는 건축가와 개발자가 한자리에 모인다는 것을 의미한다. Finchatton과 함께 탁월한 명성을 자랑하는 영국 기관인 Foster + Partner는 독특한 건축 양식과 100년 된 Grade II 외관이 특징인 이 건물의 마스터플랜을 설계했다.

런던 최고의 수익률을 자랑하는 수익 자산으로 입증된 이 건물은 현재 5억 파운드에 달하는 기록적인 가격으로 오프플랜 판매가 이루어졌으며, 이는 건물 내 주거 공간의 약 60%를 차지하는 평방피트당 평균 3,600파운드(베이즈워터 주변 지역보다 118% 프리미엄이 붙은 가격)에 달한다.

Finchatton의 공동 설립자인 Alex Michelin은 다음과 같이 말했다. "런던의 다른 신축 계획과 비교했을 때 The Whiteley는 매주 두 배 이상의 조회수를 기록하고 있다. 이는 우리가 만드는 건물의 품질뿐만 아니라 입주자들이 받게 될 세계 최고 수준의 서비스에 집중하고 있다는 증거이다. 입주자들은 맞춤형 Six Senses 라이프스타일을 원하고 있으며 특히 아시아, 미국, 유럽에서 큰 관심을 보이고 있다."

웰빙과 지속 가능성에 대한 헌신으로 유명한 브랜드인 Six Senses London은 모든 입주자에게 25미터 수영장, 최첨단 웰빙 스튜디오, 스파 및 체육관, 프라이빗 멤버십 클럽인 Six Senses Place, 어린이 놀이방, 스포츠 홀, 음악실 등 6만 평방피트 이상의 편의시설을 제공할 예정이다. 새로운 글로벌 허브인 The Whiteley에는 세계적 수준의 요리사가 이끄는 레스토랑, 영화관, 접근성이 뛰어난 다양한 공용 공간 등 19개의 새로운 상업용 테넌트도 도입될 예정이다.

The Whiteley는 30억 파운드 규모의 퀸즈웨이 재생 프로젝트의 초석이 될 것이다. 이 계획에는 새로운 소매 전략, 중요한 공공 영역 개선, 하이드 파크의 새로운 입구를 포함한 지하철역 업그레이드 및 재녹화 사업 등이 포함되어 있다.

가격은 £1,515,000부터 시작할 예정이다. 자세한 정보는 www.thewhiteleylondon.com에서 확인할 수 있다.

