CGTN: 중국 동북 지역, 기술 혁신을 통한 재활성화 추진

베이징, 2023년 9월 11일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Xi Jinping 중국 국가주석은 지난해 8월 중국 동북 지역을 시찰하면서 "중국은 새 시대를 맞아 동북 지역의 종합적인 재활성화를 충분히 확신하고 있으며, 이를 기대하고 있다"고 전했다.

제18차 National Congress of the Communist Party of China(CPC)가 열린 이후 Xi Jinping 국가주석은 동북 지역을 여러 차례 방문했으며 이 지역의 종합적인 재활성화를 고려하는 심포지엄을 수 차례 개최하여 중국 국가주석이 이 지역을 얼마나 중요하게 생각하는지 고스란히 보여주었다.

랴오닝성, 지린성, 헤이룽장성을 아우르는 동북 지역은 경제 재활성화를 향한 큰 걸음을 내디뎠으며, Xi Jinping 주석은 지난 금요일 헤이룽장성을 다시 순방하면서 그 성과를 인정했다. 또한 지역의 중요한 산업을 촉진하는 데 핵심 역할을 하는 기술 혁신이 더욱 발전해야 한다고 강조했다.

Xi Jinping 주석은 지역의 기존 산업 기반을 바탕으로 첨단 제조업의 고품질 발전을 성실히 추진하고 전통 산업을 신속하게 발전시켜 기술 혁신의 확장력을 활용해야 한다고 말하면서, 이는 경제 및 산업 구조의 지속적인 최적화를 포함한다고 전했다.

헤이룽장성은 국가 경제와 안보 면에서 매우 중요한 전략적 산업 클러스터를 자랑한다. 또한 헤이룽장성의 발전 가능성은 매우 높고 굉장한 잠재력을 품고 있을 뿐만 아니라 현대 산업 생태계가 신속히 구축될 수 있도록 적극적으로 기여하고 있다.

헤이룽장성은 내부 경제 구조에서 첨단 기술 산업의 비중을 높이면서 다시 재기하려는 조짐을 보이고 있다. 올 상반기 헤이룽장성의 산업 부문에서 첨단 기술 제조업의 부가가치 생산량은 전년 동기 대비 18% 증가하면서 국가 평균보다 무려 16.3%p나 높아졌다. 한편 제약 제조업 부문의 부가가치 생산량은 전년 동기 대비 15.7% 증가했으며, 항공 및 장비 제조업 부문에서는 24.2%의 괄목할 만한 증가율을 기록했다.

이러한 추세는 산업 전환이 발전에 필요한 새로운 촉매제 생산 역량을 갖춘 성장 가속화 단계에 들어서고 있음을 의미한다. 한편 이 세 개의 성에서는 수많은 신규 프로젝트가 시작되었다. 이는 Xi Jinping 주석이 금요일에 전한 발언에 부합하는 시장 접근성 확장에 대한 정부의 입장에 긍정적인 반응이 나타난 것이라고 해석된다.

Xi Jinping 주석은 "무역과 투자, 운송, 플랫폼 건설을 더욱 조직화하고 시장 접근, 생산요소 이동성, 제도적 개방 등의 측면에서 과감하게 탐색하고 개척해 나갈 뿐만 아니라 외부 세계에 대한 포괄적이고 새로운 개방 패턴을 생성해야 한다"고 강조했다.

랴오닝성의 주도인 선양에서는 올 상반기에 1억 위안(1360만 달러)이 넘는 프로젝트가 730건 이상 착수되어 전년 동기 대비 14.5%의 증가율을 보였다. 특히 BMW와 EVE Energy 등 국내외 거대 기업이 전기 자동차 부문에 주력하고 투자를 확대하면서 산업 도시로서 그 입지를 강화할 수 있었다. 이들 기업의 총투자액은 수백억 위안에 달했다.

지린성에서는 신에너지와 생태 복원에 중점을 둔 다양한 '메가 프로젝트' 건설 진행에도 박차를 가하고 있다. 1월부터 7월까지 지린성은 10억 위안이 넘는 233건의 프로젝트를 유치하면서 투자 부문에서 23.7% 증가를 기록했다.

동북 지역은 중국의 농업 중심지로도 잘 알려져 있으며, Xi Jinping 주석은 이 지역이 국가의 식량 안보를 보장하는 든든한 기반이 되어야 한다고 말했다.

또한 동북 지역이 농업 기술을 개발하는 데 더욱 중점을 두고, 기술 주도 농업, 환경친화적 농업, 고품질 농업, 브랜드 농업을 적극적으로 추진할 필요가 있다고 언급했다.

과거 Xi Jinping 주석이 한 차례 방문한 리수현은 동북 지역의 기술 주도 농업 발전을 보여주는 모범 사례이다. 리수현은 주요 곡창 지대인 지린성에 위치하며 전통 경작 방식을 지린성 곡물 생산의 핵심인 흑토를 철저히 보존하는 방식으로 전환했다. 지난 3년 동안 '리수 모델(Lishu model)'에 따른 경작 면적은 300만 무(20만 헥타르)로 두 배 증가했고, 이에 따라 2022년 지린성의 농업 생산량은 816억 진(4000만 톤)에 달하는 최고치를 기록했다.

