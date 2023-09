항저우에서 아시아 복식의 다채로운 모습을 보여주는 전시회 개최

항저우, 중국 2023년 9월 11일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 지난 9월 1일, China National Silk Museum은 박물관의 Fashion Gallery에서 최신 전시 "Colorful Asia: Asian Costumes Exhibition"을 개최했다고 발표했다. 2023년 9월 2일부터 11월 12일까지 진행되는 이 매혹적인 전시에서는 아시아 27개 국가 및 지역의 풍부한 문화유산을 대표하는 의상 140여 점과 세트로 이루어진 주목할 만한 컬렉션을 만나볼 수 있다.



“Colorful Asia: Asian Costumes Exhibition” gallery

"해가 뜨는 곳"을 의미하는 "아시아"는 세계에서 가장 큰 대륙을 기반으로 산과 평야, 섬, 습지가 어우러진 다양한 생태계를 이루고 있으며, 두 강(Two River) 유역과 인더스강(Indus River), 중국 등은 고대 인류 문명의 발상지이기도 하다. 1000여 남짓한 민족으로 이루어진 아시아인들은 다채로운 복식 문화를 창조했으며, 각 민족의 고유한 대표 복식 스타일은 아시아의 복식 문화가 각기 다른 사회 문화적 배경을 바탕으로 육상 및 해상 Silk Road를 통해 서로 교류하고 영향을 주었으며 통합되었다는 것을 여실히 보여준다.

China National Silk Museum에서 열리는 이번 전시 "Colorful Asia: Asian Costumes Exhibition"은

2023년 9월, 항저우에서 개최되는 19th Asian Games를 기념하기 위한 행사이기도 하다.

이번 전시회에서는 지리적 위치에 따라 동아시아, 동남아시아, 남아시아, 중앙아시아, 서아시아 지역으로 나누어 18세기부터 20세기까지의 아시아 복식 예술을 전시한다. 19th Asian Games 참가자와 항저우 주민들은 이 전시회를 통해 아시아의 정교하고 다양하며 복합적인 의복 양식에 대해 알아볼 수 있다.

또한 China National Silk Museum은 19th Asian Games가 진행되는 동안 직물 제조 기술 전승자로 이루어진 다섯 단체를 Intangible Cultural Heritage로서 초청하여 이러한 기술을 보존하고 전승해야 하는 필요성과 발전된 현재 모습을 보여줄 예정이다. 여기에는 인도네시아의 Batik 방염, 말레이시아의 Songket, 필리핀의 Pina 수공예 직조, 타지키스탄의 Chakan 자수, 부탄의 Traditional Textile 등이 포함되며, 각 기술은 UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity에 등재되었거나 해당 공동체에서 수상한 경력을 보유하고 있다. 전승자들은 항저우에서 이를 시연하는 것은 물론 현지 기술과 "대화"할 것이다.

이번 전시회를 위해 태국의 Queen Sirikit Museum of Textiles와 우즈베키스탄의 Samarkand State Museum-Reserve 및 State Museum of Arts에서 전시품을 대여했으며, International Council of Museums Asia-Pacific Alliance(ICOM ASPAC)의 후원을 받았다.