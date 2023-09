뷔 'Layover', 발매 첫날 '밀리언셀러'에 아이튠즈 정상…세계서 通했다

솔로 가수 발매 첫날 최다 판매량 신기록

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]방탄소년단 뷔가 첫 솔로 앨범을 발매 첫날 '밀리언셀러'로 만드는 등 본격적인 기록 행진을 시작했다.

9일 국내 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면, 'Layover'는 발매 첫날(8일) 167만 2,138장 팔려 곧바로 '밀리언셀러'가 되면서 '일간 피지컬 앨범 차트'(9월 8일 자) 1위를 차지했다. 'Layover'의 첫날 판매량은 K-팝 솔로 가수 음반으로는 발매 당일 역대 최다 판매량 신기록이다.

'Layover'의 타이틀곡 'Slow Dancing'은 9일 오전 7시까지 기준으로 전 세계 75개 국가/지역의 아이튠즈 '톱 송' 차트에서 1위에 올랐다. 'Layover'는 전 세계 65개 국가/지역의 아이튠즈 '톱 앨범' 차트에서 정상을 찍었다.

'Layover'는 뷔의 '새로움'에 초점을 맞춘 앨범으로, 팝 R&B 장르 기반에 뷔가 가진 특색과 감성이 융합됐다. 타이틀곡 'Slow Dancing'을 비롯해 'Rainy Days', 'Blue', 'Love Me Again', 'For Us', 보너스 트랙인 'Slow Dancing (Piano Ver.)' 등 총 6곡이 담겼다. 'Slow Dancing'은 팝 R&B에 재즈 요소가 가미된 곡으로, 뷔의 여유로운 보컬과 후반부 흐르는 플루트 연주가 조화를 이룬다.

한편, 뷔는 자신의 이름을 내건 첫 솔로 앨범으로 활발한 활동을 펼칠 계획이다. 음악방송은 물론이고 다양한 방송과 유튜브 콘텐츠에서 뷔의 새로운 매력을 만날 수 있다.

wp@heraldcorp.com