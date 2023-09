록시땅, 떠오르는 스타 아리아 미아 로베르티를 글로벌 브랜드 앰배서더로 임명

뉴욕, 2023년 9월 9일 /PRNewswire/ -- 록시땅(L'Occitane en Provence)은 다양한 캐릭터를 가진 여배우이자, 작가, 학자, 인권 활동가인 아리아 미아 로베르티(Aria Mia Loberti)와 콜라보레이션을 진행한다고 자랑스럽게 발표하였다. 전무이사인 애드리언 가이거(Adrien Geiger)는 다음과 같이 말하고 있다. "아리아를 록시땅의 앰버서더로 임명하게 되어 매우 자랑스럽다. 이번 임명은 동일한 가치를 공유하는 아리아와 회사에 있어 명백한 선택이었다."



Aria Mia Loberti in Provence, France (2)

토론토 국제 영화제(TIFF)에서 2023년 TIFF 라이징 스타로 지명된 아리나는 퓰리처상 수상에 빛나는 안소니 도어(Anthony Doerr)가 저술한 "우리가 볼 수 없는 모든 빛(All the Light We Cannot See)"을 각색하고 숀 레비(Shawn Levy)가 감독을 맡은 새로운 4부작 영화의 주인공으로 출연한다.

이 떠오르는 여배우는 전 세계에 고유한 관점을 제공하면서 그녀의 오감을 하나로 포용하여 주위 환경과 깊게 연결한다. 이는 놀랍게도 록시땅의 철학 및 접근 방식을 반영하고 있으며, 그 결과 소비자가 감각적인 경험을 통해 뷰티와 웰니스를 탐험하도록 독려한다.

사람과 지구에 긍정적인 변화를 만들겠다는 공통적인 가치와 약속에 따라 록시땅은 모든 사람들이 자연이 제공하는 특별한 아름다움을 보고 경험할 수 있는 기회를 높이기 위해 노력하고 있다. 이 브랜드는 이십여 년 동안 록시땅 재단을 통해 예방이 가능한 실명과 싸우기 위한 프로젝트와 이니셔티브를 활발히 지원하였다. 1997년부터 포용성을 옹호하고 있는 록시땅은 많은 제품 포장에 점자를 추가하여 맹인과 시각 장애를 지닌 사람들을 지원하고 있다. 로베르티가 인권 옹호가이기도 하지만 그녀 자신도 시각 장애를 가지고 있어 이러한 약속에 깊이 공명하고 있다.

아리아의 언어는 록시땅의 사명과의 친밀을 반영한다. "프로방스를 처음 방문했을 때 우리 세상과 사람들 내면에 있는 진정한 아름다움을 성장시키는 데 헌신하는 록시땅에 깊은 감명을 받았다."

록시땅의 설립자 올리비에 보산(Olivier Baussan)은 아라아와의 첫 번째 만남을 다음과 같이 회상한다. "아리아 미아 로베르티를 처음 만났을 때 뜻밖의 마인드를 가지고 있어서 놀랐다. 철학과 뷰티의 시너지는 우리를 하나로 합쳤다."

이번 파트너십은 조화로운 콜라보레이션의 시작을 알린다. 록시땅의 새로운 브랜드 앰버서더인 아리아는 록시땅의 아이코닉한 시어버터 핸드크림을 대표한다. 이 제품은 시어버터의 촉감과 손에 영양분을 공급하는 방식에 대한 찬사를 의미한다. . . 즉, 손은 눈으로 일부 작동하고 다른 감각을 깨운다. 나아가, 이 특별한 제품은 부르니카 파소 여인들에 대한 맹세를 구현하고 여성의 힘을 높이겠다는 브랜드의 글로벌 약속을 확인한다.

변화의 육성자 - 록시땅 소개

1976년부터 록시땅은 사람과 자연의 측면에서 아름다움을 공유하였다. 회사의 비전은 크고 작은 모든 활동이 차이를 만든다는 밈음으로 소비를 재생으로 이끄는 것이다. 록시땅은 진정성이 있고 추적 가능한 성분을 풍부하게 함유한 다양하고 럭셔리한 스킨케어와 향수 제품을 시장에 공급한다. 지중해의 Art de vivre(예술적인 아름다운 삶)를 계속 존중하고 있는 록시땅은 현지 전통과 장인 정신을 바탕으로 이러한 감각적인 경험을 전 세계와 공유한다.



Aria Mia Loberti in Provence, France