희망과 용기: 기다릴 수 없는 교육(Education Cannot Wait), 모두를 위한 교육 약속을 이행하기 위해 세계 지도자들에게 자금 격차 해소를 촉구

유엔 글로벌 긴급 교육 기금이 현재 900만 명에 가까운 어린이를 지원했다는 결과 보고서를 발표했다.

뉴욕, 2023년 9월 8일 /PRNewswire/ -- 전 세계가 국제 문해의 날을 기념하고 지속 가능하고 평화로운 사회를 구축하기 위한 교육의 힘을 기념하는 가운데 긴급 상황에서 이루어지는 교육을 위한 유엔 글로벌 기금인 기다릴 수 없는 교육( ECW , Education Cannot Wait)이 세계 지도자들에게 재정 지원을 확대할 것을 촉구하고 나섰다.

ECW and its strategic partners are responding with record speed. On average, it takes just 9 weeks to respond to acute emergencies and 15 weeks to respond to escalating crises.