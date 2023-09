SIFI, 안과 관련 새로운 과학 데이터와 솔루션 발표

-- 제41회 CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGEONS에서 새로운 임상 결과 소개

카타니아, 이탈리아, 2023년 9월 8일 /PRNewswire/ -- 세계적인 안과 전문 선도 업체 SIFI가 9월 8일부터 12일까지 오스트리아 빈에서 열리는 ESCRS(CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGEONS)에서 자사 제품에 관한 새로운 과학 데이터를 발표할 예정이다.

SIFI 혁신ᆞ의학 담당 이사 Maria Cristina Curatolo는 "SIFI는 안과의사들이 WELL FUSION, EVOLUX 및 XANTERDES와 같은 당사의 혁신적 제품을 최대한 효과적으로 활용할 수 있도록 지속적인 과학적 교류를 지원하는 데 전념하고 있다"라고 말하며 "이러한 지속적 교류는 고객의 새로운 요구에 부응하고 이들이 환자에게 긍정적인 결과를 제공할 수 있도록 돕는 데 핵심적인 요소"라고 강조했다.

총 네 차례의 연단 프레젠테이션과 열 차례의 e-Poster를 통해 백내장 굴절 수술과 안구 표면 질병에 대한 SIFI의 첨단 솔루션에 관련된 임상 결과를 발표할 예정이다. 과학 프레젠테이션은 다음과 같은 일정으로 진행된다.

9월 10일 일요일

- "Evaluation Of Patient' Satisfaction And Quality Of Vision After Bilateral Implantation Of Extended Depth Of Focus Intraocular Lens (Edof IOL) - Compared To Trifocal IOL: A Randomized Clinical Trial" (Pagnacco C. et al.)

9월 11일 월요일

- "Toric Aberrometric Extended Depth Of Focus Intraocular Lens: Visual Outcomes, Rotational Stability, Patients' Satisfaction, And Spectacle Independence" (Bonacci E. et al.)

- "Ocular Surface Disease Management In Cataract Surgery" (Gaudenzi D. et al.)

9월 12일 화요일

- "A Multicenter, Non-Controlled And Open-Label Trial Following Subjects Implanted Bilaterally With The Toric Extended-Depth-Of- Focus Mini Well Toric Intraocular Lens For 6 Months After The Second Eye Implant" (Castillo A. et al.)

9월 10일 일요일에 예정된 Satellite Symposium 'The Unstoppable Rise of Advanced Technology IOLs: Harnessing Visionary Power'에서는 국제적으로 저명한 오피니언 리더들이 패널로 참석해 확장된 단초점 EVOLUX와 노안 교정 WELL FUSION(R) 시스템에 관한 새로운 임상 소식을 공개할 예정이다.

추가 정보 및 e-Poster 전체 일정은 다음 링크[https://www.sifigroup.com/s/news/sifi-escrs-2023-MC2HXWJWRQ3ZBUDDLR4VCPBMYMGE?language=en_US ]의 웹사이트에서 찾아볼 수 있다.

SIFI 소개: 이탈리아에 본사를 둔 SIFI는 1935년부터 눈 건강 관리를 전문으로 하는 국제적 안과 전문 선도 기업이다. SIFI는 안과 환자를 위한 혁신적인 치료 솔루션을 개발, 제조 및 판매하고 있다. 또한 활발한 R&D 활동을 통해 환자가 삶의 질을 개선할 수 있도록 헌신하고 있으며 이탈리아, 스페인, 프랑스, 루마니아, 멕시코, 튀르키예 등 40개국 이상에 직접 진출해 안과 치료 제품을 수출하고 있다.

