Xinhua Silk Road: 중국 광저우, 글로벌 기후 투자・금융 시스템 구축 콘퍼런스 개최

베이징 2023년 9월 7일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 2023 Pearl Bay International Climate Investment and Financing Conference가 9월 13일부터 15일까지 중국 남부 광둥성 성도 광저우의 난사구에서 개최된다.

'더 나은 세상을 만들기 위한 기후 금융'을 주제로 열리는 이번 콘퍼런스는 다양한 국제 금융 서비스 시스템 구축을 통해 친환경 저탄소 부문에 서비스를 제공하고, '웨강아오 대만구(Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area)' 지역의 기후 변화 관련 산업 발전을 촉진하는 것을 목표로 한다.

난사구에 본 행사장이 마련되고, 싱가포르, 프랑스 파리, 아랍에미리트 두바이에도 해외 서브 행사장이 열린다.

다수의 정부와 국제기구 및 금융기관과 싱크탱크 대표들이 참석해 '친환경 일대일로(Belt and Road) 건설', '저탄소 기술 혁신 지원 금융', '중국의 기후 투자 및 금융 관행', '국제 투자와 금융 센터 설립 방안' 등의 주제를 놓고 토론을 벌일 예정이다.

또한 이번 콘퍼런스에선 투어, 드론 공연, Nansha Night, 'Pearl Bay Night 등의 문화 교류 활동을 통해 정부와 기업이 친환경 저탄소 발전을 도모하기 위한 새로운 길을 공동 모색하는 대화의 장도 마련될 예정이다.

이 외에도 글로벌 기후변화 대응 프로젝트 정리와 기후 금융 및 산업 발전 보고서 작성 및 중국의 기후 투자와 금융 관행을 소개하고 기후변화 문제에 대응하기 위해 취해온 조치를 보여줄 기후 투자 및 금융 센터 설립 같은 일련의 활동에 착수할 계획이다.

콘퍼런스는 People's Government of Guangdong Province, Xinhua News Agency, Ministry of Ecology and Environment가 공동 주최하고, People's Government of Guangzhou City, Xinhua News Agency Guangdong Branch, China Economic Information Service가 공동 주관한다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/335940.html