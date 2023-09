Zoomlion, 2023년 상반기 실적 발표 - 전면적 성장 본격화

-- 규모, 품질, 수익성 면에서 본격적인 성장 달성

-- 해외 매출 전년 동기 대비 115.39% 급증

창사, 중국 2023년 9월 7일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.(이하 'Zoomlion', 1157.HK)는 2023년 상반기 매출이 전년 동기 대비 13.03% 증가한 240억 7500만 위안(미화 32억 9000만 달러)을 기록했다고 발표했다. 특히 해외 매출은 83억 7200만 위안(미화 11억 5000만 달러)으로 전년 동기 대비 115.39% 급증한 것으로 나타났다.

상장사 주주에게 귀속되는 순이익은 18.9% 증가한 20억 4000만 위안(미화 2억 7927만 달러)을 기록했으며, 일회성 비경상 이익을 제외한 순이익은 40.31% 증가한 16억 8800만 위안(미화 2억 3100만 달러)을 기록했다.

Zoomlion은 2023년 상반기 실적 호조가 신흥 사업 분야에 중점을 두고 디지털, 지능형, 친환경 전환을 강조한 고품질 개발 노력과 강력한 해외 시장 확장에 힘입은 결과라고 분석했다.

Zoomlion은 비용을 절감하고 효율성을 높이기 위해 끊임없이 노력하고 있으며, 새로운 건설 자재와 첨단 기법 및 기술의 사용을 일관되게 장려하여 운영 효율을 개선하는 방식으로 운영 및 관리 품질을 꾸준히 향상시키고 있다.

또한 Zoomlion은 디지털 고도화와 지능형 제조, 산업용 인터넷의 자체 개발 및 적용을 통해 연구 개발 주기를 31.1% 단축하고, 운영 비용을 20.3% 절감하는 데 성공했다. 세계 최고 수준의 Zoomlion '등대 공장(Lighthouse Factories)'은 생산 효율성을 34.1% 향상시키면서 주문 이행 주기를 35% 단축했다.



Inside the intelligent factory in the Earth-moving Machinery Park of Zoomlion Smart Industrial City