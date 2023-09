BRI, 지속 가능한 금융 포트폴리오 강화 나선다

-- 인도네시아 국영기업부 장관, AIPF 2023서 지속 가능한 금융 중요성 강조

자카르타, 인도네시아 2023년 9월 7일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk. (IDX: BBRI)가 지속 가능한 금융을 촉진하고 중소기업(MSME) 지원에 나서면서 아세안·인도 태평양 포럼(ASEAN Indo-Pacific Forum·AIPF) 2023의 이니셔티브를 적극 지원할 계획이다. 2023년 9월 5~6일, 인도네시아 수도 자카르타에서 열린 이번 행사에서 Joko Widodo 인도네시아 대통령은 연설을 통해 글로벌 도전 속에서 아세안의 경제 회복력을 강조하고 세계 및 역내 성장률을 능가하는 아세안의 성장세를 부각했다.



Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia, at the ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) 2023