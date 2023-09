알마 사(Alma)는 알마 사의 새로운 글로벌 브랜드 엠버서더가 된 할리우드 슈퍼스타, 케이트 허드슨(Kate Hudson)을 환영합니다.

안전하고 효과적이며 근거를 기반으로 하는 솔루션의 제공에 전념하는 알마 사를 통해 자연스러운 아름다움의 임파워먼트(empowerment)를 강조하기 위한 장기 파트너십

기업가이자 할리우드 스타인 케이트 허드슨, '트랜드를 넘어서(Beyond the Trend)' 라는 테마의 신규 캠페인에 출연하며, 잠시 스쳐 가는 경향이나 유행 대신 믿을 수 있는 미학적 솔루션을 강조해

미국 슈퍼스타 뮤지션들의 대표 뮤직비디오 제작으로 유명한 Anthony Mandler이 감독한 캠페인

카이사레아, 이스라엘, 2023년 9월 6일 /PRNewswire/ -- Sisram Medical 자회사이자 에너지 기반 의료 및 미용 솔루션 부문의 세계적인 선두주자인 알마 레이저스 사가 자사의 새로운 글로벌 브랜드 앰배서더로 케이트 허드슨(Kate Hudson)을 발탁했다고 발표했다. 수상 이력을 자랑하는 배우이자 성공적인 기업가이며, 영감을 불어넣는 미용, 미학 및 웰빙 분야의 유명 인사로서, 허드슨은 알마 사 사의 최전선에서 자신의 영향력 있는 존재감을 발휘할 예정이다.

허드슨은 '올모스트 페이머스(Almost Famous)', '10일 안에 남자친구에게 차이는 법(How to Lose a Guy in 10 Days)', 그리고 비평가 들로부터 극찬을 받은 2022년 넷플릭스 히트작 '나이브스 아웃: 글래스 어니언(Glass Onion: A Knives Out Mystery)' 등과 같은 대표적인 작품에서 뛰어난 연기를 선보였다. 그녀는 재능 그리고 타고난 카리스마 외에도 자선 활동, 어머니로서 변함없는 헌신, 웰니스에 대한 정통 접근법으로도 찬사를 받으며, 전 세계적으로도 깊은 공감을 불러일으키고 있다.

허드슨과 알마 사는 '트랜드를 넘어서(Beyond The Trend)'라는 테마로 손을 잡고, 자연스러운 아름다움을 수용하는 것이 얼마나 힘이 되는지를 보여줄 계획이다. 알마 사는 안전하고 효과적인 근거를 기반으로 하는 솔루션을 제공하는 데 전념한다. 이 캠페인은 전 세계의 수많은 이들에게 영감을 주며, 자기 신체에 대한 자신감과 마음의 평화를 불어넣어주는 알마 하모니, 소프라노, 오푸스, 프라임 엑스 등 수상 이력에 빛나는 알마 사의 제품을 부각시킨다.

알마 마 하모니는 65가지 미적 효과를 발휘하는 총체적인 장치다. 소프라노는 제모 분야의 골드 스탠다드로 불리는 장비이며, 프라임 엑스와 오푸스는 컨투어링과 탄력에 탁월한 경험을 제공한다. 또한, 이 캠페인은 알마 사의 전문가 수준의 기술을 소비자의 가정에 편안하게 제공하는 획기적인 가정용 브랜드도 선보인다.

리한나, 제이 지, 비욘세, 에미넘, 샤키라, 테일러 스위프트, 셀레나 고메즈 등과 같은 유명아티스트의 대표 뮤직 비디오를 제작한 것으로 유명하며, 다수의 수상 이력을 자랑하는 미국 영화 감독인 Anthony Mandler가 감독한 이 신규 캠페인은 가장 기괴한 미적 트랜드 뿐만 아니라 실제 사람들이 일상생활 속에서 자연스럽게 마주치는 유행(예를 들어, 피부 재생에 달팽이를 사용하거나 제모에 달걀을 이용하는 등)까지 설명하는 허드슨을 등장시켜 잠시 지나가는 유행이 아니라 믿을 수 있는 미용 솔루션이 얼마나 중요한지를 대중에게 알려준다. 이 캠페인은 9월 내내 소셜 미디어와 디지털 플랫폼을 통해 선보일 예정이다.

알마 사의 CEO Lior Dayan은 "할리우드 스타 케이트 허드슨을 자사의 새로운 글로벌 브랜드 앰배서더로 환영하게 된 것을 기쁘게 생각한다"며 그녀의 놀라운 재능과 미학, 미용 및 건강과 변함없는 의지는 자사의 사명과 완벽하게 일치한다"고 강조했다.

이어 그는 "케이트는 배우로서 찬사를 받았을 뿐만 아니라, 자연스러운 정통 미용 접근법으로 유명한 고무적인 인사로서도 세계 수백만 명을 사로잡았다"면서 "자사의 메시지를 세계에 전파하는 일에 그녀가 함께하게 된 것에 크게 기대하고 있다"고 덧붙였다.

케이트 허드슨은 "알마 사와의 파트너십이 매우 자연스럽게 느껴졌는데, 이는 우리가 동일한 열정을 공유하고 있기 때문일 것"이라고 말했다. 그녀는 "개인적으로 하모니와 악센트 프라임 같은 알마 사의 솔루션을 직접 경험해봤다"면서 "정말 좋았던 것은 피부에 생기는 효과를 실제 눈으로 확인할 수 있었던 점"이라고 설명했다. 그러면서 "자연스러운 아름다움을 향상시키는 미학적 솔루션을 향한 알마 사의 헌신은 진정으로 공감되는 부분"이라며, "개인이 자신의 고유성을 수용하고, 자기 신체에 자신감을 갖도록 힘을 실어주는 것이 중요하다고 생각한다"고 강조했다.

알마 사는 미용 및 외과 시장을 주도하는 세계적인 혁신업체 및 공급업체로서 레이저, 광 기반 RF, 플라스마 및 초음파 기술 같은 총체적인 첨단 솔루션을 제공한다. 알마 사는 업계 종사자가 임상적으로 입증된 최첨단 솔루션을 이용해 환자에게 안전하고 효과적이며 삶을 변화시키는 치료를 제공할 수 있도록 지원한다. 수상 이력을 자랑하는 알마 사의 제품은 의료 미용 산업에서 임상적 우수성과 혁신적인 돌파구라는 두 가지 측면에서 20년 이상 새로운 기준을 확립했다.

