BRI, 지속 가능 금융 위해 대규모 ESG 대출 제공

-- 732조 3,000억 루피 이상을 ESG 관련 대출에 투입하여 AIPF 2023 전략적 비전 지원

자카르타, 인도네시아 2023년 9월 5일 /PRNewswire=연합뉴스 / -- PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk.(IDX: BBRI)는 현재 인도네시아의 지속 가능한 금융을 이끌고 있다. 이에 걸맞게 BRI의 포트폴리오 중 무려 67.2%가 ESG(환경, 사회, 지배 구조) 관련 대출에 할당되어 있다. 이러한 노력 덕분에 BRI는 2023년 9월 5~6일 자카르타에서 열리는 ASEAN Indo Pacific Forum(AIPF) 회의에서 주요 참석자로서 자리를 빛낼 예정이다.



Left to right: Catur Budi Harto, Vice President Director BRI; Sunarso, President Director BRI; and Viviana Dyah Ayu, Chief Financial Officer BRI