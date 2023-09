SCE 2023, 중국의 지능형 커넥티드 NEV 공개

충칭, 중국 2023년 9월 4일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- (iChongqing 보도 자료) 2023 Smart China Expo(이하 SCE 2023)가 9월 4일부터 6일까지 Chongqing International Expo Center에서 개최된다. 최근 기자 회견 발표와 같이 '지능형 커넥티드 신에너지차량(NEV)'과 '디지털 중국(Digital China)' 등이 이번 연례 엑스포의 주제다.



All the 7 exhibition halls of the Smart China Expo 2023 open to the media on 3rd September. (Photo Luo Jia)