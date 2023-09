Hisense, EURO 2024 후원을 위해 UEFA와 전략적 파트너십 연장

베를린 2023년 9월 4일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 글로벌 가전제품 기업 Hisense가 UEFA EURO 2024™의 글로벌 스폰서 계약을 체결했다고 발표했다. 앞서 두 차례 UEFA EURO에 파트너로 참가한 Hisense는 FIFA World Cup 2022™을 성공적으로 후원한 데 이어 세 번 연속으로 UEFA EURO를 후원하게 되었다. 또한 Hisense는 이번 계약의 일환으로 2023-24년과 2025-26년의 UEFA European예선 경기와 2025년 UEFA Nations League 결승전, UEFA U21 EURO 2025, Finalissima 2024, UEFA Futsal 2026에 대한 후원권도 얻게 되었다.



Hisense extends its partnership with UEFA for EURO 2024