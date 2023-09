역시 블랙핑크, 전 세계 아티스트 중 최다… ‘MTV VMAs’ 6개 부문 후보

블랙핑크 프랑스 공연 [YG엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 역시 블랙핑크였다. 블랙핑크가 ‘2023 MTV 비디오 뮤직 어워즈(이하 ‘MTV VMAs’)‘에서 총 6개 부문 후보에 올랐다. 전 세계 아티스트 중 최다 부문이다.

‘MTV VMAs’ 측은 1일(현지시간) 공식 홈페이지와 SNS에 공개한 올해 수상 부문 후보에 따르면 블랙핑크는 ‘올해의 그룹(Group of the Year)’, ’쇼 오브 서머(Show of the Summer)‘를 비롯해 ‘베스트 K-팝(Best K-Pop)’, ‘베스트 안무(Best Choreography)’, ‘베스트 아트 디렉션(Best Art Direction)’, ‘베스트 편집(Best Editing)’ 등 총 6개 부문 후보에 이름을 올렸다.

‘쇼 오브 더 서머(Show of the Summer)’ 부문은 올해 신성됐다. 블랙핑크는 지난해 10월부터 세계 34개의 도시서 175만 관객을 동원하는 초대형 월드투어 ‘블랙핑크 월드 유어 ‘본 핑크’(BLACKPINK WORLD YOUR [BORN PINK])로 후보에 올랐다.

블랙핑크는 앞서 지난 2020년에는 ‘하우 유 라이크 댓(How You Like That)’으로 ‘올 여름 최고의 곡(Song Of The Summer)’ 부문을 수상했고 작년에는 ‘베스트 메타버스 퍼포먼스(Best Metaverse Performance)’, ‘베스트 K팝(리사 솔로)’ 등 2관왕을 차지했다.

4세대 K-팝 보이그룹 투모로우바이투게더는 ‘송 오브 서머(Song of Summer)’ 부문을 비롯해 ‘올해의 그룹(Group of the Year)’, ‘올해의 푸시 퍼포먼스(PUSH Performance of the Year)’, ‘베스트 K-팝(Best K-Pop)’ 등 총 4개 부문 후보에 이름을 올렸다. 자체 최다 노미네이트 기록을 세웠다.

방탄소년단 정국은 ‘송 오브 서머’에, 그룹 뉴진스는 ‘올해의 그룹’에 후보로 이름을 올렸다.

‘MTV VMAs’는 그래미 어워즈, 빌보드 뮤직 어워즈, 아메리칸 뮤직 어와 더불어 미국 4대 대중음악 시상식 중 하나로 꼽힌다. 1984년부터 시작돼 40여 년의 역사를 자랑하며, 약 24개 부문에서 상을 수여한다. 올해는 오는 12일(현지시간) 미국 뉴저지주 푸르덴셜 센터에서 개최된다.

