Yang Dongsheng: XCMG, '글로컬라이제이션' 가속 페달

-- 미주 지역 협력 산업망 구축 추진

애틀랜타, 조지아주 2023년 9월 1일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- XCMG Machinery(이하 XCMG, SHE:000425)의 Yang Dongsheng 최고경영자(CEO) 겸 회장이 미국, 멕시코, 브라질에 소재한 XCMG의 R&D 센터와 공장 및 판매·운영 지사를 방문했다. Yang 회장은 기업의 국제 개발 원칙을 고수하면서 미국 내 산업 체인 협력을 발전시키고, 미주 지역 개발에 더욱 박차를 가하는 중이다.



Yang Dongsheng: XCMG to Accelerate Glocalization, Advancing the Collaborative Industry Chain in the Americas.