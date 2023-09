Sinopec, 중국 최초 1만 톤 규모의 태양광 기반 녹색 수소 생산 예정

-- Sinopec Xinjiang Kuqa Green Hydrogen Pilot Project 통해 연간 2만 톤의 녹색 수소 생산 계획

쿠처, 중국, 2023년 9월 1일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- China Petroleum & Chemical Corporation(HKG: 0386, 이하 'Sinopec')은 최근 중국 최대 태양광 기반 녹색 수소 생산 프로젝트인 Sinopec Xinjiang Kuqa Green Hydrogen Pilot Project를 완공하고 본격적인 가동에 들어갔다. 이를 통해 연간 최대 2만 톤에 달하는 녹색 수소를 생산할 수 있으며, 이는 녹색 수소를 산업 분야에서 대규모로 활용하려는 중국의 목표에 커다란 진전으로 평가된다.



China’s First 10,000-ton Photovoltaic Green Hydrogen Pilot Project Now Fully Built and Put into Production.