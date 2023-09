Four Points by Sheraton Pakuwon Indah, 새로운 루프탑바 개장

-- 'Soiree Rooftop and Bar' 수라바야 도심에서 새로운 오아시스의 역할을 할 것으로 기대

수라바야, 인도네시아 2023년 9월 1일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah[https://www.marriott.com/en-us/hotels/subfk-four-points-surabaya-pakuwon-indah/overview/ ]는 호텔 꼭대기에 있는 M3층에서 방문객들의 안식처가 될 매혹적인 Soiree Rooftop and Bar를 개장했다. 눈길을 사로잡는 Hallowall의 Vanvun과 Peter Hermanto가 그린 '신비한 연회(Mystical Banquet)' 벽화로 장식된 이 루프탑 오아시스는 수라바야의 반짝이는 불빛 속에서 방문객들이 신나는 일탈을 하도록 도와줄 것이다. 개장 행사에는 유명 인플루언서와 현지 언론이 참석하여 시그니처 음료와 가벼운 안주를 즐기면서 루프탑 바의 아름다운 분위기에 빠져들었다.



Surabaya (01/09) - Soiree Rooftop and Bar, located at Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah, offers unforgettable moments amidst the romantic allure of nature and the dazzling charm of Surabaya city.

Soiree Rooftop and Bar: 수라바야 도심 속 오아시스

Soiree Rooftop and Bar는 분주한 수라바야에서 방문객들에게 휴식을 제공한다. 루프탑 바에 있는 벽화의 '신비한 연회(Mystical Banquet)'라는 주제는 야연(夜宴)의 본질, 즉 황혼 속에서 가족 및 친구들과 모여 맛있는 음식과 음악을 즐기는 모습을 묘사하고 있다. 수라바야의 정체성을 가득 담아낸 이 벽화는 수라마두 대교, 발라이 페무다, 'Sura'와 'Baya'의 동상, 아르데코 및 열대 꽃무늬와 용합시킨 자바의 바틱 카웅(Batik Kawung) 등 수라바야의 상징적인 랜드마크가 특징이다.

The Westin Surabaya와Four Points Surabaya, Pakuwon Indah의 식음료부 마케팅 총괄 부지배인인 Faishal Azhar은 "Soiree Rooftop and Bar는 예술과 서로에게 열린 분위기를 즐길 줄 아는 활기찬 도시인들을 위한 곳이다. 정원, 해변, 도시 경관, 음악이 황홀하게 융합되는 가운데, 방문객들은 믹솔로지스트(Mixologist)들이 장인 정신으로 만들어 주는 이곳의 대표 칵테일인 House of Cocktails을 즐길 수 있다"고 말했다.

이곳은 Nothing Campari 2 U를 포함하여 20가지 이상의 칵테일 메뉴를 자랑한다. 무알콜 음료도 준비되어 있으며, 방문객의 취향대로 칵테일을 제조해 주기도 한다. 그뿐만 아니라 다양한 맛의 물담배(Shisha)를 즐기거나 케이준 치즈 프라이(Cajun Cheese Fries)와 같이 맛있고 간단한 안주도 맛볼 수 있다.

Soiree Rooftop and Bar에서는 주말의 DJ 공연과 평일의 라이브 밴드 공연 덕분에 방문객들이 음악에 심취할 수 있다. 이처럼 수라바야 내 다양한 지역 커뮤니티와의 특별한 협업은 방문객들의 주말을 더욱 즐겁고 풍부하게 만들어 준다.

이곳은 환경친화적인 의식을 가지고 지역 중소기업을 지원한다. 이곳에서 사용되는 재료들은 발리, 자카르타, 모조케르토 등지에서 친환경적인 방법으로 공수한다. 수박이나 멜론 껍질과 같은 친환경 그릇은 환경 보호에 대한 그들의 헌신을 명확하게 보여준다.

루프탑 바의 개장을 기념하여 9월 한 달간 다양한 특가 행사를 진행한다. Marriott Bonvoy 회원은 포인트 적립이 가능하며, 이는 자사 계열 호텔 내 무료 숙박 또는 업그레이드 등에 사용할 수 있다. 단골 회원에게는 Soiree Rooftop and Bar에서 사용할 수 있는 할인권이 지급되며 9월 한 달간 추가 15% 할인 혜택도 받을 수 있다.

Soiree Rooftop and Bar의 인스타그램 계정(@Soireerooftopbar)에서 최신 정보와 프로모션 내용을 확인할 수 있다.