소딕, 노부 호스피탈리티와 함께 럭셔리 호텔, 레스토랑, 주거 프로젝트 2곳을 추가하며 이집트에서 사업을 확장

- 카이로와 유명한 북쪽 해안에 새로운 노부 호텔과 주거 지역을 설립하는 것을 수반하는 프로젝트

이집트 카이로, 2023년 8월 31일 /PRNewswire/ -- 이집트의 선도적 부동산 개발업체인 소딕(SODIC)이 세계적으로 유명한 럭셔리 라이프스타일 브랜드인 노부 호스피탈리티(Nobu Hospitality)와 제휴해 이집트에서 럭셔리 호텔, 브랜드 레지던스 및 상징적인 노부 레스토랑을 개발하는 등 노부 브랜드를 포괄적으로 확장할 계획을 발표했다. SODIC의 광범위한 전문성과 명성을 바탕으로 노부가 이집트에 진출하면 뉴 자이드 지역의 카이로와 노스 코스트의 해안 개발 등 SODIC의 두 가지 개발 프로젝트에 박차를 가해 수백만 달러 규모의 5성급 호텔 2곳, 노부 레스토랑, 거주자와 투숙객을 위한 다양한 시설을 갖춘 브랜드 노부 레지던스가 탄생하게 된다.

노부 호텔 앤 레지던스 카이로는 카이로 서쪽의 떠오르는 지역인 뉴 자이드에 위치한 소딕의 대표적인 개발 구역에 자리 잡고 있으며, 세심하게 계획된 단독 주택과 고급 아파트 단지 내에 호텔과 레지던스가 "더 에스테이트 레지던스"의 필수적인 부분을 형성하게 된다. 투숙객과 주민들은 피라미드, 대 스핑크스, 올해 말 개장 예정인 그랜드 이집트 박물관 등 유명 관광 명소와 가까운 곳에 위치하여 즐길 수 있다. 또한 노부 호텔 앤 레지던스 카이로는 유명한 북쪽 해안으로 바로 연결되어 관문을 제공하여 주민들이 주말과 휴가를 편안하게 보낼 수 있도록 한다.

노스 코스트 개발의 노부 호텔 앤 레지던스는 440에이커의 아름다운 해변 지형에 걸쳐 지중해의 숨막히는 전경을 선사한다. 수정처럼 맑은 바닷물과 깨끗한 모래사장으로 유명한 라스 엘 히크마 지역에 위치한 이 프로젝트는 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 럭셔리 여행지 중 한 곳의 중심에 자리하고 있다. 스타일리시한 노부 브랜드의 리조트 프로젝트의 몰입감 넘치는 분위기를 반영한 이 노스 코스트 럭셔리 리조트는 5월부터 10월까지 계절별로 운영된다.

소딕의 총괄 매니저 아이만 아메르(Ayman Amer)의 코멘트: "노부와의 파트너십은 세계적인 수준의 국제 파트너를 유치하는 SODIC의 역량을 입증하는 것입니다. 노부의 상징적인 브랜드는 우리의 시그니처 프로젝트를 완벽하게 보완하며 '더 에스테이트'와 최신 노스 코스트 개발 커뮤니티에 최고 수준의 럭셔리한 환대와 고급 다이닝이 통합된 원활하고 특별한 경험을 선사합니다."

노부 호스피탈리티의 CEO인 트레버 호웰(Trevor Horwell)은 다음과 같이 말했다. "SODIC과 파트너십을 맺고 이 두 가지 뛰어난 프로젝트를 시작하게 되어 매우 기쁩니다. 이집트는 풍부한 역사와 활기찬 문화를 간직하고 있어 노부의 럭셔리와 혁신의 정수를 보여주는 놀라운 공간을 만들기에 이상적인 캔버스입니다. 이러한 개발은 럭셔리한 생활을 재정의할 뿐만 아니라 투숙객과 거주민에게 차별화된 환대와 라이프스타일 경험을 제공할 것입니다."

Signing ceremony between Nobu Hospitality and Sodic at the site of the North Coast development.From right to left: Heba Makhlouf, Chief Investment Officer for Sodic, Ayman Amer, General Manager for Sodic, Trevor Horwell, Chief Executive Officer for Nobu Hospitality, and Struan McKenzie, Chief Operating Officier for Nobu Hospitality