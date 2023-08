“이게 한국식 김치말이 국수?” 영상 역주행…해외 ‘먹방’ 유튜버 무슨 일

[유튜브 채널 'Veronica Wang' 영상 캡처]

[헤럴드경제=이원율 기자]한류가 뜨면서 해외 유튜버들이 한국 음식으로 '먹방'(Mukbang·먹는 방송)을 하는 사례가 늘고 있다. 이런 가운데, '김치말이 국수'를 잘못 번역해 기존 음식과는 다른 방식으로 만들어 먹는 콘텐츠가 역주행을 하고 있다. 일각에선 한국 음식의 올바른 번역과 표기법을 효과적으로 알려 이같은 '오해'를 예방해야 한다는 말도 나온다.

최근 여러 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 '외국에 잘못 퍼진 김치말이 국수'라는 제목의 게시물이 확산하고 있다.

글에는 지난 2018년 9월 한 외국인 유튜버가 올린 '김치말이 국수' 방송 영상의 캡처본 등이 담겨있는 식이었다. 그런데, 이 유튜버가 먹는 김치말이 국수는 흔히 볼 수 있는 형태와는 거리가 멀었다. 양념이 된 면을 두꺼운 김치에 말그대로 '돌돌 말아' 쌈 싸먹듯 먹는 식이었다.

[유튜브 채널 'Veronica Wang' 영상 캡처]

이같은 일은 한국 음식 이름의 잘못된 번역에서 비롯된 것으로 보인다. 현재 구글 번역기에 한국어로 '김치말이 국수'를 쓰면 영어로 'Kimchi Roll Noodles'로 번역이 이뤄진다. '말이'가 '돌돌 말다'라는 의미로 바뀌는 것이다. 육수를 섞은 김칫국에 면을 넣어 먹는 한국의 김치말이 국수와 달리, 이를 잘 알지 못하는 외국인들은 면에 김치를 말아먹는 음식으로 받아들이는 이유로 추정된다.

외국인 유튜버가 먹는 독특한 레시피의 김치말이 국수 글이 퍼질수록 이 영상 자체도 역주행하는 모습이다. 이날 기준 유튜브 영상의 조회수는 228만회다.

[구글 번역기 화면]

한국 음식이 잘못 번역되는 사례는 이뿐이 아니다.

국내 여러 식당의 메뉴판에서도 육회는 'Six times'로, 대게는 'Usually', 곰탕은 'bear thang', 밀면은 'When you push' 등으로 번역된 바 있다.

이러한 혼란을 줄이기 위해 최근 농림축산식품부와 한식진흥원은 한식 명을 로마자를 포함한 영어와 일본어, 중국어(간·번체자)로 번역한 '한식 메뉴 외국어 표기법 갈라잡이 800선'을 제작하고 있다. 김치말이 국수는 'Kimchimariguksu, Kimchi Noodles'로, 육회는 'Yuk hoe, Beef Tartare'로, 곰탕은 'Gomtang, Beef Bone Soup' 등으로 정정 표기됐다.

yul@heraldcorp.com