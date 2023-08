Orion Innovation, Cebuana Bank와 파트너십 체결

-- 필리핀의 금융적 수용성을 확보하기 위해 Cebuana Bank를 지원하여 비전 강화

에디슨, 뉴저지주, 2023년 8월 30일 /PRNewswire/ -- 연합뉴스/ -- 선도적인 디지털 전환 및 제품 개발 서비스 회사인 Orion Innovation(Orion)은 금융적 수용성과 현대화된 은행 서비스를 향한 변화를 추구하기 위해 필리핀에 기반을 둔 Cebuana Lhuillier Bank와 전략적 파트너십을 맺는다고 발표했다. 600만 명의 필리핀인에게 서비스를 제공하는 Cebuana Lhuillier Bank는 Temenos의 첨단 코어 뱅킹 플랫폼을 구현하여 운영을 혁신하고, 은행 서비스를 이용할 수 없거나 충분한 서비스를 받지 못하는 필리핀인에 대한 지원 활동을 확대하기 위해 Orion과 계약을 체결했으며 이를 통해 5년간 1,100만 명 이상의 고객 확보를 목표로 하고 있다.

Jean Henri Lhuillier, Cebuana Lhuillier Bank Vice Chairman, Suchen Janjale from Orion, and Cebuana Lhuillier Bank’s Senior Executive VP Philippe Andre Lhuillier, and President, Dennis Valdes