Innodisk, PCIe nanoSSD 4TE3 최초 출시

-- 5G, 자동차 및 항공우주 애플리케이션을 위한 콤팩트한 크기와 안정성, 성능을 모두 갖춘 PCIe nanoSSD 4TE3 공개

타이베이, 대만 2023년 8월 29일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 세계적인 AIoT 솔루션 제공업체인 Innodisk가 증가하는 엣지 AI 미니어처 설계 및 고성능 컴퓨팅에 대한 수요에 부응하여 최초의 nanoSSD PCIe 4TE3[https://innodisk.ai/G4Kpfs ]를 출시한다고 발표했다. nanoSSD 4TE3는 5G, 자동차 및 항공우주 애플리케이션에서 잠재력을 발휘할 수 있는 PCIe 4.0 x4 BGA SSD로, 콤팩트한 사이즈와 향상된 성능, 안정성이 특징이다.



Innodisk announces the release of the first nanoSSD PCIe 4TE3 in response to the increasing demands of edge AI miniature design and high computing performance.