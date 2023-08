LONGi, SBTi로부터 탄소 배출 감축 목표 승인받아

시안, 중국 2023년 8월 28일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 세계 일류 태양광 기술 기업인 LONGi는 자사의 배출 감축 목표가 독립기구 '과학 기반 감축목표 이니셔티브(Science Based Targets initiative, SBTi)' 의 승인을 받았다고 발표했다. 이번 승인에 따라 LONGi는 SBTi에 가입하고 과학 기반 목표를 설정한 전 세계 4,600여 개 기업 중 하나가 됐다. 특히, LONGi는 이 기업들 중에서도 중국 태양광 패널 기업으로는 처음으로 공식 인증을 받았다.

SBTi는 CDP, United Nations Global Compact(UNGC), World Resources Institute(WRI), World Wide Fund for Nature(WWF)등 의 국제기구와 파트너십을 맺고 있다. SBTi가 촉구하는 행동은 We Mean Business Coalition이 내세운 약속 중 하나다. SBTi는 기업이 과학에 기반한 배출량 감축 목표를 설정하고, 지속 가능한 발전과 ESG(환경·사회·지배구조) 측면에서 경쟁력과 책임감을 강조할 수 있게 함으로써 민간 부문에서 야심 찬 기후 행동을 유도한다.

LONGi는 2020년 SBTi에 공식적으로 참여해 단기 목표 설정을 약속했다. 이어 1년 뒤인 2021년에는 SBTi 목표에 대한 개요를 담은 2021 Climate Actions를 발표했다. 이 목표에 따라 LONGi는 2030년까지 운영 범위 내에서 발생하는 온실가스 배출량을 2020년 수준보다 60% 감축하고, 단결정 실리콘 소재, 셀 및 유리의 탄소 배출량을 2020년 대비 최소 20% 이상 줄일 예정이다. 올해 LONGi의 단기 목표가 파리협정(Paris Agreement)에서 정한 지구 평균 기온 상승폭 1.5도 제한 목표에 부합해 SBTi의 승인을 받았다.

또한 LONGi는 2020년에 RE100, EP100, EV100 이니셔티브에 연이어 가입했고, SBTi에도 참여했다. 중국 기업 중 이 4가지 글로벌 이니셔티브에 모두 가입한 건 LONGi가 처음이고 유일하다. LONGi는 2012년부터 2022년까지 총 290GW의 태양광 제품을 만들어 1,140억kWh가 넘는 청정 전력을 생산했다. International Energy Agency(IEA)의 배출 계수(Emission Factor)를 사용해 계산해 본 결과, LONGi는 2022년 전 세계 에너지 관련 탄소 배출량의 1.46%에 해당하는 5억3,600만 톤의 이산화탄소 배출을 막는 데 기여했다.

Talisman Huo LONGi 브랜드 관리부 총괄 매니저는 "SBTi 승인은 기후변화 대응을 위해 우리가 해온 노력이 전 세계적으로 인정받았다는 의미이며, 2030년까지 우리가 밸류체인 전반에서 탄소 배출 감축 작업을 지속하는 데 도움이 될 것"이라며 "LONGi는 다른 파트너들과 협력해서 지속 가능한 글로벌 에너지 전환을 주도하고, 인류와 환경의 조화를 함께 실현해 나가기를 바란다"고 말했다.

최근 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)는 특별 보고서를 통해 금세기 중반까지 지구 온난화를 1.5도로 제한하고 탄소 순배출 제로를 달성해야 할 시급한 필요성을 강조했다. 재생에너지 분야 글로벌 선도기업으로서 고품질 제품과 지속 가능한 브랜드 영향력을 가진 LONGi는 전 세계 수많은 고객으로부터 인정과 신뢰를 받고 있다. 앞으로도 지속 가능한 기술 혁신에 집중하고 R&D 투자를 통해 경쟁력 있는 제품과 솔루션을 개발해 글로벌 에너지 전환이라는 목표를 달성하기 위해 노력할 것이다.

LONGi 소개

2000년에 설립된 LONGi는 전면적인 에너지 분야 혁신을 이루기 위해 고객 중심의 가치 창출에 집중하며, 세계 일류 태양광 기술 기업으로 성장하기 위해 매진하고 있다. LONGi는 'Making the best of solar energy to build a green world'라는 사명에 따라 기술 혁신에 전념하고, 단결정 실리콘 웨이퍼 셀과 모듈, 상업·산업용 태양광 솔루션, 그린 에너지 솔루션, 수소 장비를 아우르는 5개 사업 부문을 확립했다. LONGi는 그린 에너지를 제공하는 역량을 다져왔으며, 최근에는 글로벌 탄소 제로 발전을 지지하고자 친환경 수소 제품과 솔루션을 사용하고 있다. www.longi.com/en