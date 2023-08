Astronergy, 2050년 탄소 중립 달성 계획 발표

항저우, 중국 2023년 8월 25일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Haiyan Huang Astronergy 부사장 겸 최고전략책임자(CSO)는 17일 '친환경 지속 가능한 제조'를 주제로 ESG(환경·사회·지배구조) 이슈와 관련해 2028년, 2035년, 2050년까지 Astronergy가 이루고자 하는 구체적인 지속 가능한 발전 로드맵을 발표했다. 그는 연설에서 기후 변화, 천연자원 관리, 노동과 인권, 산업 보건과 안전, 기업 윤리, 공급망 관리, 생물 다양성 보전 등의 주요 이슈에 대한 회사의 목표를 표명하고 2050년 탄소 중립 달성을 약속했다.

그는 또 Astronergy는 로드맵에 담긴 계획대로 위 세 시점까지 해야 할 일에 대한 세부 계획을 수립해 2050년 탄소 중립을 달성할 계획이라면서 ESG 관련 이슈에 대한 Astronergy의 확고한 실천 의지를 다시 한번 강조했다.



An infographic showcases the key goals of Astronergy’s sustainable strategy. [Photo from Astronergy]