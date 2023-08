청두 우허우, 세계 운동선수들에게 큰 인기

청두, 중국 2023년 8월 23일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 최근 쓰촨성 청두에서 열린 제31회 FISU World University Games는 학생 선수들에게 자신의 기량을 뽐내고 선수들 간에 우정을 쌓으며 개최 도시가 가진 고유한 매력을 경험할 수 있는 기회를 선사했다.



Wangjianglou Park in Wuhou district, Chengdu, Sichuan province is known for its ancient buildings and rare varieties of bamboo.