BRICS 미디어 포럼, CHN 남아프리카 풍력 발전 프로젝트에 관심

요하네스버그, 남아프리카공화국 2023년 8월 23일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Xinhuanet North America 보도 내용:



The Wind turbines of the De War Wind Power Project operated by CHN Energy Longyuan South Africa photographed on Aug.10 in De Car, Cape Town of South Africa.(Xinhua/Dong Jianghui)