Masan, 국내외 수상으로 브랜드 위상 강화

호찌민, 베트남 2023년 8월 22일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Masan Group은 2022년 이후 전 세계적으로 인플레이션 압력이 커지고 경제 상황이 급격히 요동치는 상황 속에서도 비즈니스 전반에 걸쳐 전략적 이니셔티브를 지속적으로 발전시키며 탄탄하게 입지를 다져왔다. 이러한 헌신적인 노력이 국내외에서 인정받으면서 권위 있는 상을 수상하는 영예도 안았다.

Masan은 지난 26년 이상 기반을 다지고 성장해 오면서 베트남의 소비자 및 소매 부문을 선도하는 기업으로 우뚝 섰다. 현재 3,500곳이 넘는 판매점 네트워크를 운영하며 소비자의 주요 요구 사항에 대응하고 있다. 또한 창의적인 전략과 기술적 투자를 통해 국내 수요를 충족하는 한편, 한국, 미국, 일본, 호주, 캐나다 등 주요 시장으로의 수출을 촉진하기 위해 다양한 최고급 제품을 개발하는 데 힘쓰고 있다.

2023년 상반기 기준 Masan의 총자산은 약 140조 8,580억 동, 총자본은 37조 5,240억 동이며, 특히 현금과 현금성 자산은 총 13조 4,520억 동에 달한다. 아울러 2023년 2분기 잉여현금흐름은 2022년 동기 때의 1,620억 동에서 1조 6,650억 동으로 급증하며 지속적인 개선세를 나타냈다.

Masan은 2023년부터 저명한 국내외 기관의 호평과 인정을 받으며 여러 상을 수상했다.

Forbes의 Top 50 Best Listed Companies에 11년 연속 선정

Masan은 8월 17일 Forbes Magazine이 호찌민에서 주최한 Top 50 Best Listed Companies 공개 행사에서 호평을 받으면서, 11년 연속 이 권위 있는 기업 명단에 이름을 올리는 기염을 토했다.

상장 기업이 이 존경받는 기업 명단에 이름을 올리려면 2022년 흑자 달성 사실을 입증하고, 최소 5,000억 동의 매출과 자본을 유지해야 한다는 전제 조건을 충족해야 한다. 또한 기업은 2018~2022년 기간 동안 매출, 순익, 자기자본이익률(ROE), 자본수익률(ROC), 주당순이익(EPS) 증가율 등 5가지 주요 기준에 따라 정량적 평가를 받는다. 이후 Forbes Vietnam Nam은 업계 위상, 수익원, 기업 지배구조의 효율성, 산업 전망 같은 요소를 포함해 기업의 지속 가능한 발전에 대해 자세히 살펴보면서 분석적 평가를 실시한다.

부동산 시장 침체와 내수 부진 속에서도 성장세를 이어오며 Top 50 Best Listed Companies에 선정됐다는 사실은 Masan이 가진 '소비자 중심 핵심 사업 부문'과 '탄탄한 재무 기반'의 강점이 유지되고 있다는 방증이라 할 수 있다. 이는 Masan의 회복 탄력성과 지속 가능성을 확인시켜주는 성과이기도 하다.

항상 주주와 투자자를 우선시하는 경영

Masan의 주식(MSN)은 2009년 베트남 호찌민 거래소인 HOSE 상장 이후 국내외 주주와 투자자들로부터 꾸준히 큰 관심을 받아왔다. 따라서 회사는 이사회가 강조한 바와 같이 모든 투자자에게 공평한 기회를 제공하면서 투명하고 접근 가능한 정보 교환 보장을 목표로 하는 IR(Investor Relations)의 역할을 중요하게 생각한다.

Masan은 배포할 보고서 품질을 꼼꼼히 살피고, 평판이 우수한 국제 회계법인이 참여하는 자율 감사위원회(audit committee) 설립을 통해 종합적 정보를 신속하게 배포함으로써 주주 및 투자자와 견고한 관계를 조성하기 위해 힘쓰고 있다. Masan은 Vietstock이 주최한 2023 IR Award 투표에서 상위 45개 상장사에 들어 최종 결선 투표에도 진출했다.

또한 금융 서비스와 투자 은행 및 전문적 자산 관리로 유명한 유서 깊은 글로벌 기업인 JP Morgan이 Masan 주식에 상당한 성장 잠재력이 있을 것으로 예상하는 등 Masan은 주목할 만한 발전 가능성을 인정받았다. 부연 설명하자면, JP Morgan은 2024년 MSN 주식의 목표가로 주당 10만 2,000동을 제시하는 한편, 2023년부터 2025년까지 회사의 EPS가 연평균 36%씩 성장할 것으로 전망했다.

JP Morgan은 Masan이 규모가 크고 유망한 소매 시장에서 탁월한 위상을 확보했고, 핵심인 소비자와 소매 시장에서 전략적 자본 배분을 함으로써 선도 기업 자리를 탄탄히 다지고 있다고 평가했다. Masan은 최근 베트남의 매력적인 소비자 내러티브를 대표하는 모범 사례로 부상하면서 소비자 시장을 키우려는 이러한 확고한 노력에 대한 보상을 받았다.

아시아에서 가장 일하기 좋은 직장

기업에서 인적 자원은 성장과 목표 실현의 원동력이 되는 가장 귀중한 자산으로 꾸준히 주목받고 있다. HR Asia Magazine은 매년 직원의 만족도와 복지 및 발전을 위해 꾸준히 노력하는 기업들의 공로를 인정하기 위해 아시아 전 지역에서 종합 설문조사를 실시하여 '아시아에서 가장 일하기 좋은 직장(Best Places to Work for in Asia)' 명단을 발표한다.

베트남에서는 약 650개 기업이 평가 대상에 올랐고, 일반 직원부터 임원과 인사 담당자를 포함한 고위급 직원까지 약 5만 명의 직원이 설문조사에 참여했다. 그 결과, Masan은 올해 두 개의 권위 있는 상을 수상하는 영예를 안았다. '아시아에서 가장 일하기 좋은 기업(Best Companies to Work for in Asia)' 상과 '다양성, 형평성, 포용성(Diversity, Equity, and Inclusion)' 부문 특별상을 수상한 것이다.

특히 '다양성, 형평성, 포용성' 분야의 노력을 인정받아 특별상을 수상하는 쾌거를 이뤄냈다는 사실은 다양성, 형평성, 포용성을 중시하는 특별한 직장을 만들기 위한 Masan의 여정에서 중요한 이정표가 될 것으로 기대된다.