Montage MXC 칩, CXL1.1 컴플라이언스 테스트 통과

-- CXL Consortium이 후원하는 테스트를 통해 품질 입증

상하이 2023년 8월 22일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Montage Technology의 CXL Memory eXpander Controller (MXC)가 최근 CXL Consortium이 후원하는 엄격한 CXL 1.1 컴플라이언스 테스트를 성공적으로 통과하며 중요한 이정표를 달성했다. 괄목할 만한 이번 성과를 통해 Montage는 경쟁사 중에서는 최초로 'CXL Integrators List[https://www.computeexpresslink.org/integrators-list ]'에 이름을 올리며 인정받게 되었다.



Montage's MXC Chip on the CXL Integrators List (Link to https://www.computeexpresslink.org/integrators-list)