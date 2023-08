제6차 BRICS Media Forum 남아공서 개최

-- 참석자들, 편견 없는 미래 공유를 위한 미디어 대화 강화 촉구

요하네스버그 2023년 8월 21일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 제6차 BRICS Media Forum이 토요일 남아프리카공화국에서 개막한 가운데, 포럼 참석자들이 개발도상국들에게 더 큰 목소리를 내줄 것을 촉구했다.



President of Xinhua News Agency Fu Hua, also executive chairman of the BRICS Media Forum, speaks at the opening ceremony of the Sixth BRICS Media Forum in Johannesburg,South Africa, Aug.19, 2023. (Xinhua/Zhang Yudong)