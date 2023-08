CGTN 중국 및 남아공 청소년, 우정 교류"

--각국 청소년이 만나 '동지애, 형제애'를 아우르는 우정 나눠

베이징 2023년 8월 21일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 남아프리카공화국 더반공과대학교의 공자학원(Confucius Institute) 학생이었던 Sanele Ntuli는 중국과 남아공 간 문화 교류 및 협력의 참여자이자 수혜자이다.



Sanele Ntuli (2nd R), a mandarin teacher at the Confucius Institute at Durban University of Technology, poses for a photo with faculty and students with a calligraphic work showing "China-South Africa Friendship" in Durban, South Africa, August 18, 2023. /Xinhua