Xinhua Silk Road: 2023 China-SCO ILRT 개최

-- 롄윈강에서 진행된 International Logistics Round Table(ILRT)에서 SCO 회원국 간 상호 연결성 강화 도모

베이징 2023년 8월 21일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 지난 16일 '2023 Shanghai Cooperation Organization International Logistics Round Table이 중국 장쑤성 동부에 위치한 항구 도시인 롄윈강에서 개막했다.



The 2023 China-Shanghai Cooperation Organization (SCO) International Logistics Round Table kicks off on Wednesday in Lianyungang, a port city in east China's Jiangsu Province.