Majorel, 디지털 소비자 참여 서비스 플랫폼 출시

룩셈부르크 2023년 8월 17일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 글로벌 고객경험(CX) 선도기업인 Majorel Group Luxembourg S.A. (Euronext Amsterdam: MAJ) (이하 'Majorel')는 오늘 디지털 소비자 참여 서비스 플랫폼인 Majorel Infinity를 출시한다고 발표했다. Majorel Infinity는 Majorel의 '기술 & 전문가 서비스'의 일부다.

Majorel Infinity는 아시아·태평양 지역 고객들의 디지털 소비자 참여 수요를 충족하기 위해 특별히 고안됐다. 이 지역에서 오랫동안 쌓아온 Majorel의 전통과 심도 있는 역량을 바탕으로 소비자 데이터와 인사이트, 기술, 디지털 마케팅 전략과 서비스를 아우르는 서비스를 주로 제공한다.

Majorel Group 최고경영자(CEO)인 토마스 맥켄브록(Thomas Mackenbroc)은 "오늘 우리의 다양한 글로벌 CX 루션의 중요한 구성 요소이자 아시아·태평양 지역 발전을 지원하는 Majorel Infinity 출시를 발표하게 돼 기쁘게 생각한다"면서 "이 지역의 복잡하고 역동적인 디지털 환경 속에서 소비자 참여를 유도할 수 있는 새로운 방법을 모색하는 Majorel Infinity 팀이 늘 성공하기를 기원한다"고 말했다.

Kevin Xu CEA(중국과 동아시아) 지역 대표이사(CEO)는 "Majorel Infinity 팀은 아시아·태평양 지역에서 70곳이 넘는 최고급 브랜드를 위해 소비자 인사이트를 경쟁 우위로 전환해준 실적을 자랑한다"며 "독점적인 MarTech 솔루션을 활용한 우리의 디지털 소비자 참여 서비스는 고객의 고객 확보와 충성도 및 고객 생애 가치 극대화에 중추적인 역할을 담당하고 있으며, Majorel Infinity 출시로 우리는 향후 발전 속도를 더 높일 수 있을 것으로 확신한다"고 말했다.

디지털 소비자 참여 솔루션에 초점을 맞춘 Majorel Infinity는 Majorel X (CX 컨설팅, 디자인, 기술), MajUP(스타트업 대상), Digital Solution 등 Majorel의 '기술 & 전문가 서비스'의 다른 부분들을 보완하고, 전 세계 고객과 그들의 고객을 위한 Majorel의 엔드투엔드(end-to-end) CX 서비스를 강화해준다.

한편 Majorel는20년 넘게 아시아 최고의 브랜드와 소중한 파트너십을 구축하고 유지해오면서 주로 소비재, 소매, 자동차 산업에서 디지털에 익숙한 고객에게 서비스를 제공해 왔다. 현재 600명이 넘는 전문가로 구성된 Majorel Infinity 팀은 이미 1억 건이 넘는 소비자와의 상호작용을 성공적으로 처리하고 있다. 또 매년 1,000건 이상의 마케팅과 고객관계관리(CRM) 캠페인을 기획하고 실행에 옮기고 있다.

Majorel Infinity에 대한 자세한 정보와 인사이트 및 고객 사례는 www.majorelinfinity.com 에서 확인할 수 있다.

Majorel 소개

Majorel은 글로벌 CX 분야 선두기업으로 국내외에 제공하는 서비스를 통해 고객은 Majorel이 가진 '애자일(agile)' 문화가 곧 Majorel을 특별하게 만들어준다고 말한다. 이는 곧 고객의 입장에 맞춘 서비스를 적기에 제공함으로 Majorel과 함께 일하기가 쉽다는 뜻이다.

고객경험관리(CXM) 전문가인 Majorel은 다년간쌓아온CX여정의 모든 필수 경험을 토대로 고객에게 그들이 필요로 하는 신뢰와 그들의 고객이 마땅히 받아야 할 관심을 받게 만들 수 있는 서비스를 제공한다고 확신한다. 또한Majorel의 임직원 모두 회사가 그들의 재능을 발휘할 수 있는 최고의 터전이 되도록 노력한다는 사실을 신뢰할 뿐아니라 단순히 주어진 업무를 끝내는 것 이상을 성취하기위해 즐겁게 일할수있는 Majorel 문화를 조성하고 함께 지속적으로 성장하고 있음을 느낄수 있는 환경을 제공한다. 지략적이고 탄력적이며 저돌적인 Majorel의 모토가 곧 Majorel이 더 성공적으로 나아갈 수 있게 만들어주는 원동력이라 할 수있다.

현재 Majorel은 전세계 82,000명의 임직원과 함께하며, 70개 이상의 언어 서비스 제공 및 45개 국가에 성공적으로 진출, 풍부한 경험을 바탕으로 한 엔드투엔드 CXM 및 기술과 인간관계 강화에 집중하며, 활발하게 국내외 시장에서 활동하고 있다.

Majorel: Driven to go further. www.majorel.com

