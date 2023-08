한국에 처음 온다…317억원에 팔린 파쇄된 뱅크시 ‘그 작품’

뱅크시의 2018년 작품 ‘사랑은 쓰레기통에(Love is in the Bin)’ [파라다이스시티 제공]

[헤럴드경제=이정아 기자] 파라다이스시티는 9월 ‘제2회 프리즈 서울’ 개막을 앞두고 세계 최대 경매사 중 하나인 소더비와 함께 ‘러브 인 파라다이스: 뱅크시 앤 키스 해링’ 전을 개최한다고 16일 밝혔다.

이번 전시는 9월 5일부터 두 달간 파라다이스시티의 예술전시공간 ‘파라다이스 아트 스페이스’에서 열린다. 뱅크시와 키스 해링의 국내 첫 전시작을 포함, 대표 작품 36점을 무료로 관람할 수 있다.

특히 뱅크시의 대표작으로 꼽히는 2018년 작품 ‘사랑은 쓰레기통에(Love is in the Bin)’가 국내 관람객에게 처음 공개된다.

2018년 영국 런던 소더비 경매에 나온 ‘풍선과 소녀(Girl with the Balloon)’가 약 18억원에 낙찰된 직후 뱅크시는 본인이 액자 내부에 숨겨둔 파쇄기를 직접 작동시켜서 작품을 스스로 찢는 해프닝을 벌였다. 세상의 이목을 집중시킨 이 작품은 2021년 원래 낙찰가의 18배에 달하는 금액(약 317억원)으로 거래가 돼 화제를 일으키기도 했다.

이 외에 ‘사랑은 공중에(Love is in the Air·2006)’, ‘당신의 무기를 선택하라(Choose Your Weapon·2009)’, ‘원숭이 뇌관(Monkey Detonator·2000)’ 등 뱅크시의 주요 작품 여러 점도 처음으로 한국을 찾는다.

그래피티와 팝 아트 스타일이 두드러지는 키스 해링의 작품도 다수 전시된다. 그의 작품 중 다수는 제목이 ‘무제(Untitled)’다. 보는 사람이 폭넓게 해석할 수 있는 자유를 주려는 작가의 의도가 담겼다. 선을 강조한 독창적인 스타일과 화면을 가득 메운 상징적인 이미지가 역동적인 에너지를 느낄 수 있다.

이번 전시는 11월 5일까지 휴관일 없이 매일 운영된다. 쾌적한 관람을 위해 8월 18일부터 2주 간격으로 네이버 온라인 예약 시스템을 통한 사전 예약이 실시된다.

파라다이스시티 관계자는 “프리즈 서울의 호텔 파트너로서 공식 개막 전 예술에 대한 관심을 고조시키고자 이번 특별전을 마련했다”고 말했다. 이어 “사회적 문제를 재치있고 날카롭게 풍자한 작품을 매개로 인류애에 대한 메시지를 꾸준히 전달해 온 그래피티 아티스트 뱅크시, 팝 아티스트 키스 해링의 다양한 작품을 한자리에서 만날 수 있는 좋은 기회가 될 것”이라고 덧붙였다.

